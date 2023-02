Immáron második alkalommal leshettünk be a Nyitott istállók elnevezésű családi programsorozat keretein belül a Mátai Ménes istállói, a szatmáritelki juhhodályok és a Pusztai Állatpark állattartó hodályai kulisszái mögé február utolsó hétvégéjén. Minden év ezen időszakában tárják ki kapukat a látogatók előtt az állataikat gondozó pásztorok, vezetésükkel ismerkedhettünk meg a téli Hortobágy legifjabb jövevényeivel, az idei csikókkal, rackabárányokkal, mangalica malacokkal és szürke borjakkal, valamint simogathatunk naposcsibéket, kis kacsákat és libákat. A hétvégén a Kilenclyukú híd tövében található Hortobágyi Csárda ajtajára is kikerült a nyitva tábla, a 2023-as évben először csendült föl a több mint 300 éves műemléképület falai között a cigányzene. A szatmáritelki juhhodályoknál a pusztai csípős, hideg szél sem szegte kedvét a több száz kilátogatónak. A kis totyogóktól az idősebb korosztályig mindenki kíváncsian hallgatta a számadó juhász, Loncsák Lehel szavait, miként beszélt a csengők jelentőségéről, valamint a rackajuhállományról. Az előadása alatt kihozott egy nemrég született fekete bárányt is. Mindenki a kis szőröst akarta közelebbről látni, aki ugyan remegve, de szívesen fogadta a kedves szavakat és óvatos simogatásokat. Lehel mellett társa, Lili kutya őrző -védő szemekkel figyelte gazdája minden lépését, a köztük lévő különleges kapcsolatról a Haonnak is beszélt.

Lili a legfőbb társam, hisz mint nekem, úgy a kutya felmenői is mind juh mellett élték le az életüket. Már a vérében van a juhok terelése

– nevetett Lehel, miközben Lilit figyelte. Megtudtuk, éppen a juhellés időszakának kellős közepén járunk, ilyenkor a juhásznak állatorvosi tudással is rendelkezni kell, hiszen a rackajuhoknak a génállománya nagyon fontos, a genetikai tisztaságot meg kell őrizni, így nagyon fontos, hogy minden ellés jól sikerüljön. Ebben az időszakban minimum két óránként ellenőrizni kell, hogy boldogul az anya.

Ez egy ősi szakma, ebbe bele kell születni. A családom generációk óta egymásnak „adja” ezt a szakmát. Mi nem unatkozunk, figyelünk a juhokra, melyik hogyan viselkedik, nem beteg-e, hogyan legel és gondozza a kicsinyét. Egy juhász 0-24 órában kizárólag a juhokkal foglalkozik – magyarázta Lehel.

Loncsák Lehel az előadása alatt kihozott egy nemrég született fekete bárányt is

Forrás: Kiss Annamarie

Kisállatokból nem volt hiány

A Pusztai Állatparkban testközelből találkozhattunk nyuszikkal, kecskével, báránnyal, de közelről megszemléltük az újszülött mangalica malacokat, vagy a kisborjút és a fiatal csacsit is. Családi hangulat várta mindazokat, akik a házi és pusztai állatokat szerette volna közelebbről érezni. A kakas kicsit barátságtalan volt, viszont a gyöngytyúkok hangos „beszélgetése” és a csacsi figyelemfelkeltő bőgése igazi pusztai hangulatot teremtett. Az épületben a meleg kandalló menedékül szolgált a kinti időjárás elől, a parkba látogatókat forró teával és helyben készült friss mangalicakolbász-katonákkal várták, amik mellé ropogós, friss zöldség is jól esett a kifáradt, éhes gyomornak.