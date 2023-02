Közösségi életre szükség van

A rendezvény hivatalos megnyitóján Tiba István, a térség országgyűlési képviselője, egyben a rendezvény fővédnöke kiemelte: még a nehéz időkben is fontos a közösségi események megtartása. Rámutatott, hogy a korábban önkormányzati rendezésű esemény idén egy komoly összefogás mentén, a Hajdú7 Kft., a Szabadhajdú Kft. és a Deszka Kft. szervezésében valósulhatott meg.

Bertalan Imre, a Hajdú7 Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a városnak fontos, hogy tartalmas kulturális rendezvényeket kínáljanak a lakosságnak és a környéken élőknek.

Balról: Fehér Gábor mesterszakács, Bertalan Imre, a Hajdú7 Kft. ügyvezetője és Tiba István országgyűlési képviselő a szombati megnyitón

Forrás: Kiss Annamarie

Nagyhaju Sándor szervező, a Deszka Kft. ügyvezetője a Haonnak elmondta, december óta dolgoznak a rendezvény megvalósításán. A programokkal minden korosztályt szerettek volna megszólítani, ezres nagyságrendű látogatószámra számítanak. Mint mondta, bízik benne, hogy sikeres lesz a rendezvény, melyet a jövőben esti programmal is kibővítenének.

Nagyhaju Sándor szervező

Forrás: Kiss Annamarie

Szülők, nagyszülők receptje szerint

A Hajdúsági Disznótor hagyomány szerint főzőversenyt hirdetett az érdeklődőknek, idén összesen 23 csapat jelentkezett, sokan évek óta visszajárók. Nyolcvan kiló toros mellett már aranyszínre sült a tepertő, és a hagymás vér is illatozott Csóka Pál és csapatánál, ők tizenöt éve minden alkalommal részt vettek a rendezvényen. Azt mondta, nem kellett azt internetről receptet nézniük, a hagyományos disznótoros ételek készítését még felmenőiktől tanulták el.

Bele kell nőni, mi tanyán nőttük fel, tudjuk a sorját. Anyám sütőasszony volt, értett hozzá, jó ízeket tudott csinálni

– osztotta meg.

Csóka Pál

Forrás: Kiss Annamarie

A disznótoros ételek pontozása szakmai zsűri feladata. Kérdésünkre Fehér Gábor mesterszakács elmondta: a bírák az ételek igényes tálalása mellett figyelembe veszik azt is, hogy milyen alapanyagokat használtak a versenyzők, és azt is, hogyan bántak a fűszerekkel. Kiemelte,

nagy öröm számára, hogy nemcsak az idősebb korosztályt, hanem szép számmal a fiatalakat is megmozgatja a hagyományos esemény, a disznótoros ételek versenye.

A főtéren persze nem csak a versenyen résztvevők főzték a disznóságokat. Bojti Kitti éppen egy jókora kavarófával forgatta a tetemes mennyiségű toroskáposztát, amikor odaléptünk hozzá.

Bojti Kitti

Forrás: Kiss Annamarie

Azt mondta, sok éve visszajáró vendégek már a rendezvényre. Most eladásra készítik a hagyományos disznótoros ételeket, korábban, amikor még volt disznóvágás, a csapatuk a perzselésből is kivette a részét. Ma reggel már hajnali öt körül a főtéren voltak, így aztán nem is csoda, hogy a kapunyitás idejére már csaknem kész ételekkel várták a vásárlókat. Azt mondta, szeretik a rendezvényt, az üstök mellett pedig a hideget is jól viselik.

Egész napos programokkal várnak

A nap folyamán színpadi műsorokkal készültek a kilátogató kicsiknek és nagyoknak. A gyerekeknek szóló koncertek mellett bemutatkozhatnak a helyi együttesek is, így láthatta a közönség a Hajdúböszörményi Népzenei Együttest és a Bocskai Néptáncegyüttest, élvezhette Tordai Zoltán és zenekarának műsorát, az ebéd mellé Móricz-Pacsmag Erzsébet és Bojti Tibor nótaműsorát kínálták a szervezők, délután kettőtől pedig Kocsis Janika szórakoztatta a látogatókat.

BBI