Szilas Ági Debrecenből érkezik a Bachelor – A Nagy Ő című műsorba Árpa Attila szerelméért. November 14-én 21 óra 20 perckor indul a TV2 párkereső reality-je, a Bachelor – A Nagy Ő, aminek főhőse ezúttal az egyik legmacsóbb magyar híresség, Árpa Attila lesz. Hozzá érkezik tizenkilenc vállalkozó szellemű nő, huszonhat évestől ötvenegy éves korig. Mindannyian azért jönnek, mert úgy érzik, Attila lehet a megfelelő társ a számukra. Hogy ez mennyire kölcsönös, ki az, aki valóban elnyerheti Árpa Attila szívét, az számos szórakoztató, izgalmas feladat, mély és őszinte beszélgetés, meghitt randevú és érzelemdús rózsaceremónia után derül majd csak ki. A műsorvezető ezúttal Lékai-Kiss Ramóna lesz, aki olykor teljesen váratlanul is felbukkan, alaposan megkavarva a szálakat.

Legyen őszinte és céltudatos

Szilas Ági, a debreceni sminktetováló azért jelentkezett a műsorba, mert szereti megragadni a lehetőségeket, úgy gondolja, jó alkalom, hogy egy életre szóló kalandban legyen része. Talán ő ismeri legkevésbé Attilát, ugyanis mindössze néhány képet látott róla és direkt nem keresett rá a neten, nem szeretné beskatulyázni. Ad esélyt maguknak. Volt már jóval idősebb pasija is, így a korkülönbség nem akadály számára. Úgy érzi, hogy már csak a szerelem hiányzik az életéből, amit Attila tudna megadni neki. Mivel Áginak is nagyon erős a személyisége, egy olyan magabiztos férfi tudja csak kordában tartani, mint Attila. Az élet minden területén szereti a spontaneitást. Régebben bokszolt és kosárlabdázott, de kipróbálta a rúdtáncot is. Tíz év múlva is üzletasszonyként képzeli el magát, de szeretne addig két gyereket. – Szeretem a magas, sötéthajú, sikeres férfiakat – fogalmazott.

Hozzátéve, nyilvánvalóan számít a külső, de leginkább a belsőn van a hangsúly, legyen határozott, őszinte és céltudatos az a férfi, aki Ági szívét szeretné.

Szilas Ági

Forrás: TV2

A műsorba jelentkező, szerelmet kereső tizenkilenc hölgy számára ez a kaland sokkal több lesz egy szimpla randiműsornál. Az, hogy a nők mind korban, mind természetben meglehetősen különbözőek, eleve nem könnyíti meg az összezártság okozta helyzetet, főleg úgy, hogy mindannyian ugyanannak a férfinak a szívére pályáznak. Többek között barátságot, intrikát, színlelést, bizalmat, taktikát, naivitást láthatnak a nézők, miközben napvilágra kerülő titkok befolyásolják majd a Nagy Ő döntéseit. Árpa Attila maszkulin macsó karaktere mögé is beláthatnak majd a nézők, személyiségének eddig rejtett zugait is feltárja majd a képernyőn, megmutatva ezzel a gyengéd, esendő oldalát is.

