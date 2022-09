Slágerek, hatalmas ünneplő tömeg és egy hamisíthatatlan stadionshow jellemezte a yoUDay 2022 rendezvényét. A csaknem 2 órás műsorban ötszáz fellépőt láthatott a közönség.

Elsőként Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, majd Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere köszöntötte röviden az egyetemistákat. Ezt követően Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellára szólt a hallgatókhoz.

Azt kívánom, hogy legyen hitünk, legyen velünk az erő, legyen béke, szeretet, és győzzön az élet körforgása

– mondta Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellára, majd elénekelt pár sort a The Beatles Let It Be c. slágeréből. A kancellár ezután boldog és sikeres tanévet kívánt a diákoknak.