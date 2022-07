A kánikulai hőségben fokozódik a sörfogyasztás. A söripar debreceni kirendeltségének vezetőjétől, Takács Gyulától kapott értesülés szerint mintegy 500 hektoliter a napi sörfogyasztása a debreceni körzetnek – adta hírül a Hajdú-bihari Napló kereken 50 esztendeje.

Palackos és tankautós

Az 1972. július 21-én megjelent cikkünk szerint a fogyasztás az előző év hasonló időszakához viszonyítva emelkedett. (Az év első hat hónapjában 75 ezer hektoliter sört osztottak szét a debreceni Pásti utcai raktárból.) Az akkori napi 500 hektoliteres mennyiségben a palackozott sörök is benne voltak, hazaiak és külföldiek egyaránt.

A fél évszázaddal ezelőtti napokban Debrecenbe nagy mennyiségű osztrák palackozott sör érkezett, és ezzel jelentősen segítették az ellátást. „A sörellátás tekintetében gyökeres javulás csak akkor következik be, ha beindul a borsodi sörkombinát, és onnan majd tankautók hordják Debrecenbe a friss sört. Jelenleg is kap Debrecen tankautók révén sört. Itt palackozzák, de összesen két ilyen szállítójármű van üzemben, és az nem elegendő” – írta anno a Napló.

Sorok kígyóztak a piacon és az üzletekben is

Forrás: Napló-archív

Drágának számított

Lapunk tudósított arról is, hogy a sör mellett nagyon megkedvelte a közönség a Pepsi-Colát, melyből 700 hektolitert hoztak forgalomba 1971-ben. A sörfogyasztásról szóló cikkünk mellett 50 éve arról is beszámoltunk, hogy július vége felé már kelendő volt a sárgadinnye, s például Debrecenbe is nagyobb mennyiség érkezett belőle a piacra és a boltokba.

A sokak által kedvelt nyári gyümölcs egyelőre még elég drágának számított akkor: 8–10 forintért(!) mérték kilóját. A Napló helyzetjelentése ugyanakkor előrevetítette: a felhozatal növekedésével remény van a gyors árcsökkenésre.

Vass Attila