Robotpincért állítottak szolgálatba nemrég az egyik debreceni cukrászdában: a Ketty nevű szerkezet a hely Facebook-oldalára feltöltött videó szerint boldogul többek között a fotocellás ajtóval, de az asztalok közötti szűk területen is gond nélkül átslisszol a rendeléssel. Ránézésre van rajta annyi hely, hogy egy négyfős társaság süteményeit gond nélkül rá lehet bízni.

A cukrászda a posztban azt írja, a robot fogadtatása rendkívül pozitív az első pár nap tapasztalatai alapján.

A bejegyzésben leszögezik: a robot nem helyettesíti, de nagyban segíti a munkatársak nem könnyű munkáját. A videó alá kommentelőknél igencsak megosztó az eszköz, a cukrászda erre reagálva arról is írt, hogy egyik dolgozójukat sem küldték el, és nem is áll szándékukban, illetve az elmúlt napokban többször is kifejezetten a robotpincér miatt keresték fel őket a vendégek.