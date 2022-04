Február közepén Debrecenben nyitotta meg tizedik Áldozatsegítő Központját az Igazságügyi Minisztérium. Ahogy arról a Napló is beszámolt, Varga Judit ünnepélyes szalagátvágással adta át a Tímár utcai épületet. Az igazságügyi miniszter saját bevallása szerint szívügyének tekinti az áldozatsegítést, és célja, hogy országos lefedettségű hálózat épüljön ki 2025-re. Kíváncsiak voltunk az intézmény eddigi tapasztalataira, munkájára. Ellátogattunk a Debreceni Áldozatsegítő Központba, melynek működését Jakab-Elek Anikó mutatta be lapunknak. Az intézmény koordinátora korábban az Áldozatsegítő Szolgálat munkatársa volt, amely 2006 óta érhető el a fővárosi és megyei kormányhivatalokban. A szolgálat leginkább hatósági munkát végez. Egy hivatalos közeg, ahol többek között azonnali pénzügyi segítséget, állami kárenyhítést és áldozati státusz igazolását lehet igényelni a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak. Az erőszakos bűncselekmények bántalmazottai azonban – feltehetőleg a hatósági jellege miatt – kevésbé térnek be segítségnyújtást kérni ebbe a hivatali közegbe.

Egyénre szabva

– Az Áldozatsegítő Központ sokkal inkább ügyfélközpontú. Egy családias hangulatú, bensőséges, nem hivatali környezet, ahol az emberek egyéni szükségleteit mérjük fel, és ez alapján adunk egy egyénre szabott tájékoztatást. A központ egy kiépített kapcsolati rendszeren keresztül az együttműködő partnerekkel folyamatos összeköttetésben áll. Így például átmeneti otthonokhoz, védett szállást biztosító szervezethez tudjuk irányítani azokat, akiknek a bűncselekmény következtében azonnali lakhatásra van szüksége – tudtuk meg Jakab-Elek Anikótól.

A központ felsőfokú, szakirányú végzettségű munkatársai révén jogi tanácsadást és lelki támogatást, valamint súlyosabb traumák esetén, képzett szakember közreműködésével pszichológiai segítségnyújtást is tud biztosítani. A patrónusszoba bizalmat sugárzó hangulata megnyugvást áraszt, a gyermekek számára is kialakított térben játszószőnyeg és játékokkal teli szekrény is helyet kapott.

Ki az áldozat?

Áldozat nemcsak a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértés sértettje lehet, hanem az ő hozzátartozója vagy akár egy szemtanú, aki traumaként él át egy bűncselekményt. A sértett lehet például egy munkavállaló is, akit külföldön lakhatásért cserébe ingyen dolgoztatnak. Segítenek azoknak a bajba jutott időseknek is, akik trükkös csalás áldozataivá váltak.

Jakab-Elek Anikótól megtudtuk, a debreceni központ nyitása óta rendszeresen térnek be segítségkérők. Főként kapcsolati erőszak áldozataival találkoztak eddig, de más problémákkal, különböző bajba jutott emberek is felkeresték már a központot. Néha más számára semmiségnek tűnő dolgok is képesek törést okozni, és elszenvedőjének nagy segítség egy segítő kéz, vagy csak valaki, akivel beszélhet a sérelmekről.

– Az Áldozatsegítő Központ elsődleges célja, hogy elérhető pont legyen azok számára, akik nem tudják, kitől kérhetnek segítséget. Valamint nyitott hely azoknak, akik nem is tudják, hogy áldozatok, vagy nem merik felvállalni az őket ért sérelmeket. A lényeg: tudjanak arról az emberek, hogy nincsenek egyedül. Mert van segítség – fogalmazott Jakab-Elek Anikó.

Hajnal László