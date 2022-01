Lassan egy hónapja nyitottuk meg a jelentkezést Tündérszépek nevű országos szépségversenyünkre, melyre azóta is stabilan csordogálnak a nevezések – három lányt például nem túl rég be is mutattunk nektek. És persze nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a jelentkezési szakasz még javában tart, szóval ha úgy érzed, belevágnál egy szuper kalandba, ne habozz, töltsd ki a regisztrációs űrlapot!

Még nem vagy olyan biztos magadban? Továbbra is vacillálsz? Ez sem gond, a lenti három érvvel igyekszünk megkönnyíteni a döntésed!

1. Ingyenes fotósorozat készül rólad

Ha gondolod, nevezz bátran saját portfólióval, de egy profi fotós kamerája előtt is megvillanthatod a szépséged, ha ezt kéred tőlünk. A lehetőség teljesen ingyenes, minden versenyző számára elérhető, és külön jó hír, hogy nem csak egyféle ruhában lesz lehetőség fényképezkedni: a hétköznapi viseleted mellett ugyanis estélyiben és fürdőszettben is tündökölhetsz majd a vakuk fényében.

2. Ugródeszkának sem utolsó

A dicsőség és az értékes nyeremények mellett az is elég csábító lehet, hogy hirtelen rengetegen ismerik majd meg az arcod. Szóval ha nemcsak Hajdú-Bihar megyét szeretnéd képviselni az országos fináléban, de szívesen betörnél a médiába vagy a szépségiparba, a Tündérszépek kiváló kezdőpont lehet. Itt ugyanis olyan szakemberekkel dolgozhatsz majd együtt, akik egy csomó jó tippel segíthetnek, hogy ki tudd hozni magadból a legtöbbet.

3. Egy szuper közösség tagja lehetsz

A 2021-es kiírásnak debreceni győztese lett, Szabó Orsival nemrég egy interjút is olvashattatok portálunkon. A bájos lány elmondta, kellemes emlékeket őriz az országos döntő előtti felkészítő táborról, különösen a forgatás, fotózás napjáról. − Mi voltunk a főszereplők, sztárnak érezhettük magunkat, és belekóstolhattunk abba, amit a nagyok csinálnak. Azt javaslom, hogy ha valaki ki szeretné próbálni magát, ne habozzon, jelentkezzen minél előbb, mert sokkal több idejük lesz akkor megélni mindezeket az élményeket, és kiaknázni azokat a lehetőségeket, amiket a szépségverseny tartogat számukra − nyilatkozta Orsi.

Add le mielőbb a nevezésed, hiszen az előzsűrizés folyamatos!