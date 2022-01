December közepén nyitottuk meg a jelentkezést a negyedik Tündérszépek-kiírásra. A háromkörös országos szépségversenyen 18-29 év közötti lányok próbálhatnak szerencsét, nevezni pedig igazán megéri, hiszen a dicsőség mellett értékes nyeremények várják a résztvevőket.

Portálunkra is sorban jelentkeznek a bájosabbnál bájosabb lányok, akik közül hármat most be is mutatunk. Vajon egyikük lesz a tavalyi győztes utódja?

A 18 éves Petra Debrecenből nevezett a versenyre.

A szintén debreceni Lilla 23 éves.

Klaudia is 18 éves, és Hajdúszoboszlóról jelentkezett.

Élj a lehetőséggel, és lépj ki a rivaldafénybe, legyél te 2022 Tündérszépe! Jelentkezz most!