Koroknai Árpádot, a debreceni Korit, az ország egyik rockénekes ikonját a hajdú-bihari közönség legközelebb május 4-én Derecskén egy veteránautó-találkozón, majd május 11-én Berettyóújfaluban láthatja. Derecskén a Kori zenekarral, Újfaluban a Zorallal lép fel. De jelen állás szerint Kori ott lesz a Campus Fesztiválon is. És hogy a fellépésekre honnan érkezik? A Kanári-szigetekről, pontosabban Teneriféről! Merthogy egyfajta kétlakiságot választva, szűk családjával átköltözött az örök nyár lelket nyugtató biztonságába. A Cívishír az énekest telefonon éppen költözködés közben érte el.

– A sziget déli részére, egy nagyobb lakásba, a véglegesnek szánt otthonunkba pakolunk át. És ennek most érkezett el az ideje – mondta, majd Tenerifére kerülésük körülményeiről azt válaszolta, hogy a Kanári-szigetekre költözés régebbi tervük volt, ugyanis felesége mindkét húga 14-15 éve kint él, és feleségével, majd később a gyermekükkel azóta járnak a szigetre, mégpedig télen. A január-február a koncertezés miatt Korinak általában egyfajta holtidőszak – azt a másfél-két hónapot előszeretettel töltötték a szigeten, és mi tagadás, nagyon megszerették. Amikor pedig két évvel ezelőtt elkezdődött a háború, itthon sokan elbizonytalanodtak..., így elhatározták, megvalósítsák régi álmukat, a kétlaki életet.

Az eredeti tervek időközben átalakultak

– Az eredeti elgondolásunk az volt, hogy Magyarországon van a bázis, és a Tenerifén megvásárolt ingatlanban csak a teleket töltjük. Ez a tervünk a koronavírus hatására és a szomszédunkban dúló háború miatt sem változott, csak átrendeződött. Tenerifére került a bázis, és nyáron, a fesztiválidőszakra utazunk majd haza. Második otthonunknak azért Tenerifét választottuk, mert a sziget a kisugárzása, a hangulata miatt egyszerűen megszerettette magát. Az, hogy folyamatosan nyár van, mind a tizenkét hónapban 20 és 30 fok közötti hőmérséklettel, sok napsütéssel, és télen is este hétkor megy le a Nap, azaz egész évben sokkal több időt lehet a szabadban tölteni, meghatározza az ember hangulatát. És persze a lassan nyolcéves kisfiamnak annál többet ebben az életkorában nem tudok adni, minthogy a világ szerintem egyik legszebb helyén nevelkedhet. Ő nagy valószínűséggel két éven belül a spanyol és az angol nyelvet is anyanyelvi szinten tudja majd beszélni. Abszolút gyermekközpontú az oktatási rendszer, bár Levit otthon is Waldorf-iskolába járattuk, ezt folytatjuk itt is. Szerencsés dolognak tartom, hogy az oktatási rendszer az egyéni adottságokhoz idomul, és a gyerekek a saját kreativitásukat jobban ki tudják teljesíteni. Mi az iskolai tanításról másképp gondolkodunk, hiszen már otthon is megtaláltuk azt a metódust, ami szerintünk a legalkalmasabb lehet a gyermekünknek – részletezte, majd áttértünk Kori „foglalkozására”, a zenélés, éneklés hogyan továbbjára, hiszen közel négyezer kilométerre vannak a zenésztársak.

A koncertek jövője

– Az internet világában ez már olyan, mintha a zenésztársaim a szomszéd szobában lennének. Nyilván nem tudunk azzal az intenzitással próbálni, mint régebben, de ezt tulajdonképpen korábban már átírta a koronavírus, és az az előtti időszak is. Ma már nincs az, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt, hogy egy zenekar rendszeresen együtt próbál, és a közös együtt lélegzés, az együtt gondolkodás eredményeként születnek a dalok. Ma a világ bármely pontján eszembe juthat egy ötlet, és az fél percen belül ott van a zenésztársam e-mailjei között – megnyitja, és teszi is hozzá a saját dolgait. Ebből a szempontból átalakult az egész próbafolyamat. A koncertekre természetesen hazamegyek, és nyilván a fellépések előtt úgy érkezem meg, hogy próbálni is tudjunk, ha hosszabb időt hagytunk ki. De akár a Kori zenekart, akár a Zorallt említem, mindegyiknél kézben van a műsor, tehát nagyon rövid idő alatt gatyába tudjuk rázni a fellépést, és indulhat a buli. Tehát ilyen értelemben nem okozott fennakadást, hogy én kint vagyok. Nekem egy kicsivel többet kell utazni ahhoz, hogy a helyszínekre eljussak. Tenerife-Budapest 4-5 óra repülővel, Budapest-Debrecen pedig két és fél óra vonattal – válaszolta kérdésünkre.

Forrás: Napló archív

Óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy Tenerifén, ahol az év nagy részét tölti az énekes, a zenész, érez-e késztetést arra, hogy akár ott is élő zenét játsszon. Ebbe azonban, mint mondta, egyelőre nem érzi, hogy mindenféleképpen bele kellene vágnia. Lehetősége van rá, és nagyjából már látja is, mit szeretne a zenében a szigeten csinálni. Ehhez alapot adhat Rúzsa Magdi gitárosával, Kozma Norbi barátjával az Acoustic Gallery formáció, és annak a duó változatában való együttjátszás. Azt a fajta zenélést kifejezetten szereti, és nagyon szívesen űzné Tenerifén. Egyelőre azonban még az ingatlanokkal való feladatok és a magyarországi zenés teendői kitöltik az idejét, és ki is elégítik ebbéli igényeit. Közben megjelent a Kori formáció debütáló albuma, a Húszra lapot címmel, amelyet zenei pályája egyik legfontosabb anyagának tart, és nagyon büszke rá. Azzal is elég sok feladata van, és a folytatásban is akad még vele teendő.

– Egyelőre nem éreztem azt a „csíkolást”, hogy mindenféleképpen itt is színpadra kell állnom. Biztos, hogy eljön ennek is az ideje. Ha igen, akkor itt is azt a minőséget akarom nyújtani, amit otthon képviseltünk. És ha én jól érzem magam, akkor a közönség is jól szokta érezni magát. Nekem pedig ez a legfontosabb

– összegezte, majd az ez évi koncertterveire tértünk át. Jelenleg 25-30 koncertnél tartanak, és vannak még tárgyalás alatt álló fellépéseik. Tavaly az István, a királlyal volt színházi fellépése is. Ebből nagy valószínűséggel az idén is lesz néhány. A koncertek április végétől indulnak, de a történet majd csak május végétől sűrűsödik be. Onnantól augusztus végéig, szeptember közepéig szinte minden héten lesz két-három koncertje. Tavaly ősszel a Zorall-lal már tömbösítették a fellépéseket, két hétvégére beraktak négy koncertet, utána egy hónap szünet, a következő hónapban ugyanígy. A klubfellépéseik azonban ritkulnak, jobban megszűrik, hova érdemes menni. Sajnálkozva mondta, hogy a klubok látogatottsága nem állt úgy vissza, mint az a Covid előtt volt jellemző. Legalábbis az ő zenei közönségük a járvány ideje alatt megszokta, hogy otthon üljön hétvégenként, ezért már nehezebb őket kicsábítani a fotelből. Ezt azonban zenészünk általános jelenségnek tekinti, mint mondta, az élőzenélés rossz helyzetben van.

Egy új otthon ihletei

– Milyen zenei inspirációt kapok új otthonomban? – ismételte meg kérdésünket Kori. – Nem kell azon gondolkodni, hogy most reggel fagyott, köd lesz, eső lesz, mikor fog lemenni a nap – ezzel egy stresszfaktor ki van zárva az életünkből, hiszen az időjárással és következményeivel nem kell törődni. Itt az emberek a konstans napsütésre vannak berendezkedve. Egyébként nem is csodálom, hogy a szigetnek nagyon jó a kollektív rezgése. Ide mindenki nyaralni, mindenki magát jól érezni jön. Így eleve van egy különleges hangulata, és emiatt a helyiek is másképpen állnak az élethez. A teljesen idegen emberek az utcán mosolyognak egymásra, vagy egymásra köszönnek, az élet apró örömeit itt jobban meg merik élni. Nekem ez hiányzott egy kicsit Magyarországról: a ködös, szürke, téli időszak rányomta a bélyegét a mindennapjaimra. Plusz, itt az emberek nem foglalkoznak a politikával. És miért érdekelje őket? Hiszen rendben van az életük! – zárta gondolatait Kori.