Szfinx, P Box, Omen, Zorall és még folytathatnánk akár az István, a királlyal, akár akusztikus formációival vagy a Kori Banddel azt a listát, melyekben Koroknai Árpád az elmúlt négy évtizedben emlékezeteset alkotott.

A debreceni énekes és művésztanár ősztől szó szerint a napfény felé fordítja az életét: családjával Tenerifére költözik.

Kori elmondta azt is, hogy nem egyik napról a másikra megálmodott romantikus döntésről van szó, sokkal inkább egy olyan tudatos elhatározásról, mely szakmailag és kisfiuk felnevelése terén is lényegesen jobbat ígér annál, mintha maradnának. – A feleségem húgai már régóta ott élnek, és évek óta a telek egy részét mi is ott töltöttük a Kanári-szigetek legnagyobb szigetén – osztotta meg az előzményeket. Talán nem is meglepő, hogy régóta tervezték a költözést, igaz, eleinte nyugodt idős korukra, később viszont úgy határoztak, hogy nincs mire várni. Ha mehetnek, mennek is.

Imád úszni az óceánban, és amikor a vízből a Teidére pillant, mindig megerősödik benne életszemléletének legfontosabb szimbóluma: ha magas felhők gyülekeznek, a part mégis napsütötte marad. – A kisfiam, Levi hétéves, és szeretnék, ha olyan környezetben nőhetne fel, ahol boldog és nyugodt emberek veszik körül – jegyzi meg.

Feleségével azt tapasztalják, hogy ahol az időjárás 20 és 30 fok között van, az emberek élethez való viszonya is más: jobban merik élvezni az életet.

Szeptemberben búcsúkoncertet ad a Víztoronyban

Forrás: Koroknai Árpád-archív

A zenétől nem búcsúzik

Kori beszélt arról is, hogy mivel a sziget a turizmusból él, minden második helyen élőzene szól, sőt, playback alapra élőben már ő is énekelt, a közönség pedig rendre megtöltötte a helyeket. – A vendéglátó műfaj ott a szórakoztatásról szól, és nem keverendő össze az itthoni lakodalmas műfajjal – fűzte hozzá.

Néhány tenerifei zenésszel fel is vette a kapcsolatot, de ez nem jelenti azt, hogy a hazai közönségnek nélkülöznie kell.

Azt tervezi, hogy két legaktívabb formációja, a Kori és a Zorall is működtethető lesz, és ezekre a koncertekre hazarepül majd. Rocksulis tanítványaival a személyes találkozásokat az elektronikus éterbe vezeti át, mivel a Covid idején már megtapasztalta, hogy a gyakorlás és a kommunikáció is működik online. – Minden rezdülésüket látom a kamerán keresztül, így a legfontosabb elemek sem vesznek el azáltal, ha online tanítok – mondja. Arra neveli tanítványait, ahogyan ő maga is él: – A kitartás és az állhatatosság nagyon fontos ebben a szakmában, ennek köszönhetem, hogy nem volt és ma sincs B-tervem a zenélés mellett – fogalmaz.

Nyáron még hallhatjuk

Augusztusban nemcsak Kori és a Zorall, hanem több István, a király fellépése is lesz, a debreceni közönségnek pedig szeptember 8-án Viszlát, Debrecen! címmel búcsúkoncertet is szervez a zenekarával a Víztoronyban. Még a kiadóval egyeztetnek, de várhatóan lemezbemutatóval is egybekötik a búcsúkoncertet. Legközelebb augusztus 4-én, pénteken a földesi pálinkafesztiválon hallhatjuk Koriékat, közösségi oldalukon pedig napokon belül a búcsúkoncert részleteit is közlik.