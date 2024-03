Góbi Hilda nem csak a nevével keltett feltűnést a TV2 vadiúj párkapcsolati realityjében, a Házasság első látásra című műsorban – hívta fel rá a figyelmet a Ripost. Az izgalmas kalandba hat nő és hat férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az, hogy társra találjanak, sőt, azonnal egybe is keljenek, méghozzá ismeretlenül. Hilda már évek óta keresi a tökéletes partnert, de egyelőre nem találta meg. Sőt, sajnos olyan férfit fogott ki, akik miatt csalódnia kellett, ezért a bizalma is megrendült. Mint kiderült, volt olyan partnere is, aki birtokolni akarta.

A 33 éves üzletvezető az oltár előtt állva is kemény pillanatokat élt át.

Választottjáról, Laciról ugyanis kiderült, hogy inkább Szulejmánra hasonlít, nem pedig José Armandóra, ráadásul kecskeméti, Hilda viszont ezer szállal kötődik Budapesthez. A kezdeti nehézségek ellenére a pszichológusok által összeboronált páros egybekelt, kapcsolatuk alakulását pedig nyomon is követhetjük majd a TV2 képernyőjén.

Plasztikai műtéten is átesett

A Bors munkatársának még a Házasság első látásra februári sajtóvetítésén tűnt fel, hogy Hilda arca, egészen pontosan a szemhéja látványosan megváltozott. Fel is tettük neki a kérdést, ő pedig őszintén válaszolt.

A hiúság kiült az arcomra. Egy-két éve már szemezem a szemhéjplasztikával, és most érkezett el az idő. Egyáltalán nem fájt, semmit nem éreztem az egészből. Pikk-pakk letolták a műtétet. És hát, most házasodtam először, és remélhetőleg utoljára, így hát fontos, hogy minden tökéletes legyen

– árulta el a Ripost kamerái előtt Hilda

Hilda kijelentette: nem szeretne gyereket

Saját bevallása szerint kényelmes helyzetben van a Házasság első látásra résztvevője, mert a teljes neve – Góbi Hilda – eddig mindig szerencsét hozott neki.

Egyelőre nem szeretnék gyereket, de ha egyszer majd lesz egy kislányom, akkor nem Hildának nevezem, mert az ő generációja már nem fogja ismerni a színésznőt

– magyarázta.

A férfiaknak sincs könnyű dolguk, hiszen Hilda szívének elnyeréséhez egy kis szerencse is kell.

Nincs kifejezetten zsánerem: nekem az kell, hogy ha egymásra pillantunk, az elindítson bennem valamit. Ismerem magam annyira, hogy ha valaki az első pillanatban nem vált ki semmit belőlem, akkor az nem is fog. Nem vagyok szerelmes típus, de valaminek lennie kell a levegőben az első pillanatban. Utána viszont fontos, hogy a férfi magabiztos, céltudatos és karakán legyen, de agresszív vagy tapadós semmiképp

– írta le a lány az ideális partnert.