Az ország közkedvelt házaspárja, Korda György és Balázs Klári Debrecenben töltötte karácsony másnapját, melynek apropója az volt, hogy december 26-án, kedden ünnepi nagyzenekaros koncerttel lepték meg a helyi közönséget a helyi Kölcsey Központban. A karácsonyi fényekben tündöklő előadás alatt felcsendültek a legnépszerűbb slágerek, melyek a közönség hangulatát a tetőfokára emelték.

Az ikonikus pár, akikről már mindenki hallott, vagy legalábbis a dalaikat biztosan, immáron negyven esztendeje énekelnek együtt. Töretlen sikerük a korábban jól megírt dalaiknak köszönhető, amelyek most újra fénykorukat élik. Az országban több helyen is hallhattuk őket koncertezni, lendületük irigylésre méltó, hiszen a hazai fesztiválokon gyakran megjelennek, köztük a debreceni Campus Fesztiválon is.

Korda György és a debreceni élményei

– Szívmelengető érzés, hogy a debreceniekkel tölthettük karácsony utolsó napját. Mivel a Campus Fesztiválon rendszeresen ott vagyunk, így már több szállal is kötődünk a városhoz, hiszen Klári debreceni születésű. Csodálatos este volt, remélem, hogy a közönség is nagyon élvezte, mivel mi úgy éreztük, hogy fantasztikus volt a hangulat, melyet Soltész Rezsővel, tehetséges táncosokkal és vetítéssel fűszereztünk meg – mondta a művész.

Nagyon megható pillanatok voltak, a fogadtatás is rendkívül megtisztelő volt, így az est végén egy olyan ajándékkal leptem meg a közönséget, amilyenre eddig még nem volt példa, elénekeltük az Ave Mariát, ami a koronáját adta a rendezvénynek

– húzta alá Korda György, aki örömteli hangon idézte vissza a koncert főbb pillanatait, majd kiemelte, hogy, sokszor találkoznak barátokkal és pályatársakkal a cívisvárosban, hiszen van egy különleges hangulata, ami máshol nem tapasztalható.

Korda György és Balázs Klári barátokkal is találkoztak a koncert előtt

Forrás: Molnár Péter

Hajdúnánási szabóval kötöttek barátságot

Mint arról már korábban beszámoltunk, Mircse Béla hajdúnánási szabó világéletében szerette és tisztelte Korda Györgyöt, ezért egyik koncertjén bátorkodott odamenni az énekeshez, majd felajánlotta neki, hogy minden születésnapjára, névnapjára és karácsonyra készít neki egy öltönyt tisztelete jeléül. Mára már több mint nyolcvan öltönyt adott át a művésznek, nem volt ez másképp a december 26-i eseményen sem.