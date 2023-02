– Több tíz évvel ezelőtt kezdődött a pályafutásom, férfi szabónak tanultam Hajdúnánáson. Egy igazán összetartó közösség részese lehettem. Soha nem felejtem el az együtt töltött éveket, és persze a közösen elért eredményeket – fogalmazott a Haon érdeklődésére Mircse Béla, aki feleségével, Mircse Béláné Ilonával örömmel fogadott bennünket szeretett hajdúnánási otthonukban. Mint elmondta, világéletében szerette és tisztelte Korda Györgyöt és a dalait, így volt ezzel akkoriban számos kollégája is, akikkel munka közben együtt hallgatták és énekelték az örökzöld slágereket.

– Drága feleségemet, Ilonát a munkahelyen ismertem meg, hiszen ő is szakmabeli – idézte fel a szabómester, aki azonnal párhuzamot vont saját életútja és Kordáék között: egy pályán vagyunk, együtt fekszünk, kelünk – mondta mosollyal az arcán, miközben kedvesére pillantott. Mindezek után felidézte a pillanatot, amikor megszólította Gyuri bácsit.

Ha a környéken felléptek, mi ott tomboltunk az első sorban. Egy nap Ilonával mertünk nagyot álmodni, és egyik alkalommal, amikor Debrecenben, a Kossuth téren koncerteztek, akkor odaléptem hozzájuk, és a következőt mondtam: Hajdúnánáson van szabóságom, és annyira tisztelem, szeretem a művész urat, hogy ezentúl minden karácsonyra, születésnapjára és névnapjára kap tőlem egy öltönyt

– mondta. Hozzátette, azóta a sokadikat szabja Gyuri bácsinak, mintegy 80 öltönyt készített már számára.

A házaspár hajdúnánási otthonában fogadott minket

Mohitót kortyolgat

Ma már családtagként fogadják egymást, a Mircse házaspár meg sem tudná számolni, az elmúlt években hányszor fordultak meg a Korda-villában. Nagy örömükre szolgált, hogy rendszerint Klárika készíti számukra a reggelit, mindemellett nem egyszer kísérték már el őket a határon túlra fellépni. – Nagyon jó Klárikával a viszonyunk. Együtt járunk ruhát, krémeket vásárolni, szinte mindent megosztunk egymással. Igazi barátnők vagyunk – jegyezte meg Ilona.

Kiemelte: Klárikáék nagyon egészségesen főznek, mindig van zöldség és gyümölcs az asztalon. Mindemellett Gyuri bácsi kifejezetten szereti a káposztás ételeket, valamint a fasírtot. A művész úr nem fogyaszt alkoholt, pedig lenne mit, több száz üveg italt kapott már az elmúlt évtizedek alatt a rajongóitól. Ha mégis úgy dönt, elengedi magát, akkor mohitót kortyolgat, ám azt is saját receptje alapján készíti el.

– Alázatos, intelligens emberek, akiknek első a közönség – emelte ki a szabómester. Elmondta, évekkel ezelőtt még küldött 4-5 szövetmintát, ám ma már feleségével választják ki, éppen milyen színű, stílusú öltönyt készítenek. Már méretet sem kell vennie Korda Györgyről, hiszen tudja, mekkora zakóra és nadrágra van szüksége az énekesnek. Leginkább a mély színeket szereti, de a csíkos is szóba jöhet. – Mindig nagyon felemelő érzés a társaságukat élvezni, bárhol megjelenünk, úgy érezzük: minket is ünnepelnek! – kacagott fel Béla bácsi, akinek a kedvenc slágerei közé tartozik a Lady „N”, a Virágeső és a Pesti éj című zeneszám. Meghatódva beszélt feleségével arról az élményről, amikor Kordáék otthonukban, csak nekik elénekelték a Pesti éj című számot, ők már akkor hallhatták tőlük, amikor még fel sem volt énekelve.

Egy közös kép a Korda házaspárral

Családtagként tekintenek egymásra

Nagyon készülünk, amikor hozzánk érkeznek, az asztalra mindig kerül mákos bejgli és csirke

– mondta Ilonka néni. Majd Béla bácsi felidézett egy találkozást, amikor ők vendégeskedtek a közismert házaspárnál. Megosztotta, az énekessel az étkezőben beszélgettek, amikor az asztalra felugrott az egyik macskájuk. A szabómester megjegyezte a művész úrnak, hogy ezt lehet, nem sok vendég nézné jó szemmel, hogy a család kedvence mindenhol otthonosan érzi magát, ám ne vegye zokon, őt nem zavarja, csak eszébe jutott. Ekkor Korda Gyuri bácsi megszólalt: „De kérlek, ide rajtatok kívül más nem szokott jönni, nem alszik nálunk más” – mondta a szabónak, aki abban a pillanatban elérzékenyült, annyira jólesett számára, hogy ennyire szeretik őket.

Örömmel meséltek nekünk a a két páros hosszú ideje tartó kapcsolatáról

Mircse Béla napjainkban már csak Korda Györgynek készít öltönyt, ezért is van meg az otthoni műhelye, egyébként a mesterséget a fia is eltanulta, aki feleségével továbbvitte a családi hagyományt. Ahogy a műhelybe léptünk, a szabón azonnal látni lehetett, mennyire fontos számára a szakma, illetve az, hogy a hetvenen is túl olyan embernek készíthet öltönyt, akit oly nagyra tart. Boldogan mutatta meg nekünk a ruhadarabokat, és közben arról beszélt, négyen mennyire kiegészítik egymást.

Klárika igen heves természetű, mint én, míg Gyuri és Ilike kissé csendesebbek, így mindig megtaláljuk a közös hangot. Folyamatosan viccelődünk egymással, együtt voltunk már szórakozni, sőt, még thai masszázson is

– tette hozzá. Kiemelte, nagyon várják az áprilist, ugyanis akkor ismét találkozhatnak, mivel a művész úrnak névnapja lesz. Bízik abban, sok időt tölthetnek még együtt az elkövetkezendő években, számára az az igaz barátság, ami négyőjük között kialakult.

