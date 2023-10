Kizárt dolognak tartom, hogy valahol az erdőben éldegélne, nincs ott számára semmi ehető. Ha el is kószált, akkor 1-2 nap után viszontlátta volna a gazdája, mert az állatnak bizony a gyomra parancsol, ami visszaküldte volna őt lakott területre – osztotta meg vélekedését, ami valljuk be, egyáltalán nem rossz feltételezés. Nagyon úgy tűnik, a 2008-as tetétleni fantom rejtélye után most itt egy újabb megfejtésre váró ügy: ki látta a 2023-ban eltűnt biczói kocát?