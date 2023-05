– Nagyon örültem a meghívásnak, Sydney van den Bosch-sal nagyon jóban vagyunk, Kasza Tibivel pedig dolgoztam már együtt, a második lemezemnek ő volt a zenei producere: voltaképpen hazamentem – fogalmazott a Haon érdeklődésére Vásáry André, akit szerdán este a Tv2 Szerencsekerék című műsorában láthattunk.

Kiemelte, a forgatás napján tönkrement a kocsija, és abban a pillanatban az volt a fejében, hátha megnyeri a Szerencsekerék fődíját: az autót. Ám a szerencse elkerülte az énekest, szépen gyűjtötte a pénzt, és tudott rabolni is, a végjátékban is esélyt kapott, de sajnos a több mint 6 millió forintot nem vihette haza magával. – Pénzt nem nyertem, ám élményekkel telve mehettem haza – szögezte le. Hozzátéve, sokat koncertezik a nyáron, szóval nem fog unatkozni. A külföldi nyaralás most lehet, hogy nem jön össze neki, de belföldön megpróbál minél többet kirándulni.

NE