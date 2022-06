Kora délután már egyre többen kezdtek lenni a Hajdúdorogi Gulyás Fesztiválon, eleinte az árnyékban hűsöltek az érdeklődők, ám amint lement a nap és felcsendültek a kedvenc nóták, táncra perdültek az emberek. Márió után Singh Viki lépett a színpadra. Az énekesnő a Napló érdeklődésére elmondta, szerencsésnek tartja magát, hogy minden hétvégén úton lehet, ugyanis rengeteg felkérése van.

Figyelemfelkeltő dal

– A szórakoztatóipar fellélegezhetett, viszont erőteljesen érezhető, mi zajlik a határainkon túl. Éppen ezért nem mondanám, hogy a legnyugodtabb időszakomat élem, de próbálok pozitív lenni. Szeretnek, keresnek és hívnak az emberek, ez számomra most a legfontosabb – fogalmazott az énekesnő. Mint elmondta, a legutóbbi dala, mellyel a közelmúltban előrukkolt, az Irigy kutya című dal, amellyel hatalmas sikereket ért el a TikTok-oldalán. – Már most bánom, hogy nem hoztam magammal ezt a dalt, nem igazán tudtam, milyen stílusú és korosztályú emberek lesznek a közönség soraiban, ez a dal pedig leginkább a mai fiataloknak szól – fogalmazott Singh Viki. A megjelenését követően bővebben leírta, hogyan és miért született a szóban forgó szerzemény. – Sajnos ma hihetetlenül fontos és aktuális, amiről ez szól. A szöveget a saját nevemben írtam, de természetesen nem csak rólam szól. Borzasztó, de manapság divat lett egymást bántani, megalázni, és ami a legrosszabb, hogy mindez az interneten hatványozottan zajlik, álarcok mögé bújhatnak a bántalmazók, és tét nélkül mérgezhetnek. Az én gyerekkoromban is létezett bántalmazás, nem egyszer mentem sírva haza a suliból, de legalább otthon nyugtom volt. Ma az internet és a közösségi média korában nem tudunk teljesen kikapcsolni. A bántás folyamatosan ér, hiszen folyamatosan online vagyunk. Villog vagy pittyeg a telefonunk, és máris vissza­ránt az online tér, ahol folytatódik egymás lelkének megsemmisítése – fogalmazott.

Nem gondolja magát profinak

Singh Viki rendkívül fontosnak tartja, hogy egy zeneszámnak legyen mondanivalója, nem is tudná elképzelni máshogy magát a zeneiparban. – Jómagam írom a dalaimat, sőt, a hangszerelést is én csinálom, az elmúlt évek alatt megtanultam a producerkedést – mondta. Majd hangsúlyozta, nem gondolja magát profinak, a végső fázisban mindig kér segítséget, de örömét leli abban, hogy viszontlátja a munkáját. Végezetül megosztotta velünk, már készül a legújabb szerzemény, mely hamarosan elérhető lesz a videómegosztó portálokon. Állítja: igazi nyári dalt kap a közönség, s rappelni is hallhatjuk benne.

