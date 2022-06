– Dolgoztam már több helyen külföldön: Ausztriában, Németországban és Olaszországban is megfordultam, viszont a magyar ételnél nincs ízletesebb elemózsia – jegyezte meg Fejérvári Sándor, aki szerint a jó gulyás alapja a vöröshagyma, és aki szereti, az egy kis füstöltet is rakhat bele. Mint elmondta, ez nem egy olyan étel, amire fél napokat kell várni, persze a hústól is függ az elkészítési idő, de 2-3 óra alatt elkészül a nem mindennapi leves.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

Különféle húsokból készülnek

Hajdúdorog polgármestere, Horváth Zoltán elmondta, egy egész napos zenés, táncos szórakoztató program köré szervezték a főzést, ugyanis a látogatók minden bizonnyal megéheznek. Éppen ezért gondolva mindenféle korosztályra különféle húsokból készítik el az ételeket, hogy mindenki tudjon jólesően falatozzon: csirkéből, marhából, sertésből és juhból főznek.

Fásy Ádám és Kompár Miklós hasonlóan készítik a gulyást

Forrás: Kiss Annamarie

Fásy Ádám visszajáró vendége térségünknek, azonban a szóban forgó fesztiválra nem egyedül érkezett, magával hozta 15 zenésztársát, hogy a mulatni vágyók egészen estig rophassák. – Nagyon szeretem ezt a környéket, mindig örömmel jövök ide, nemcsak kedvesek az itteniek, de szórakozni is tudnak – fogalmazott lapunknak. Hozzátette, az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mondatják vele, a magyar ember egy rendkívül jólelkű, tiszta lélek. Fásy Ádám hitvallása, hogy zenén keresztül szeretetet és boldogságot adjon az embereknek.

Márió elsőként lépett színpadra a Hajdúdorogi Gulyás Fesztiválon

Forrás: Kiss Annamarie

Visszatért az élet!

Tizenöt hazai zenész lépett fel vasárnap délután a Hajdúdorogi Gulyás Fesztiválon. Az isteni ebéd után a résztvevők már nagyon várták, hogy megérkezzenek a sztárfellépők és kezdetét vegye a mulatság. A szervezők mindenkinek kedvezni akartak, többek között fellépett: Varga Viktor, Csepregi Éva, Takáts Tamás, Szabó Ádám, Singh Viki, Nótár Mary és Bock Attila, művésznevén Márió, aki elsőként léphetett színpadra. A harmonikás a Napló kérdéseire úgy fogalmazott, már nagyon várta a hajdúdorogi mulatságot, azonban ő sem sokkal a rendezvény előtt szembesült azzal, hogy egy közel 9-10 órás mulatság vár a résztvevőkre. – A zenésztársaim nevében is elmondhatom, nagyon vártuk már, hogy végre egy ilyen nagyszabású eseményen találkozzunk a közönséggel. A tavalyi évre is azt tudom mondani, hogy a vártnál sokkal jobban sikerült, viszont az idei esztendőre kijelenthetjük: visszatért az élet hazánkba is! – hangsúlyozta Márió. Hozzátette, a kilátogatók bizonyára nem fognak unatkozni, mindenki tud csemegézni, hiszen szinte biztos, hogy lesz olyan előadó, aki a szívükhöz közel áll, vagy netalántán a kedvencük is.

NE