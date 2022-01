A háromgólos előnyben eltöltött nagyszünet után kilenc és fél perc elteltével talált be újra az orosz együttes. A rivális ezt követően is folytatta a felzárkózást, és – mivel ebben a periódusban a magyar támadások végén csúszott be egy-egy hiba az utolsó passzoknál, illetve a lövéseknél – egyenlíteni is tudott.