Olimpiai bajnok tornászok, újpesti, angyalföldi és ferencvárosi futball-legendák, nagyszerű sportolókból lett kiváló edzők, a valaha volt egyik legnagyobb vízilabdázó, az egyetlen háromszoros világbajnok futballista, a Red Bull alapítója, egy zseniális teniszedző és korábbi NBA-, és NFL-klasszisok is távoztak 2022-ben – áll az M4 Sport írásában.

Január 24-én elvesztettük a magyar tornasport legendás alakját, Csollány Szilvesztert. A gyűrű egykori kiválósága koronavírus-fertőzés okozta betegség miatt került kórházba még december elején, és nem tudott kigyógyulni a betegségből. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász mindössze ötvenegy esztendősen hunyt el.

Szintén januárban távozott Paco Gento, a Real Madrid legendás labdarúgója. A nyolcvannyolc éves korában elhunyt korábbi játékos 1953 és 1971 között futballozott a királyi klubban, hatszor nyert Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK), amivel máig rekorder. Egy nappal később, 70 éves korában hunyt el Hans-Jürgen Dörner, a keletnémet labdarúgás legendás alakja, akit a keletnémet Császárnak hívtak. A válogatottban 100 fellépésével rekordernek számított, tagja volt az 1976-os, montreali olimpián aranyérmes együttesnek.

Február közepén 88 esztendős korában hunyt el Fenyvesi Máté, a Ferencváros VVK-győztes, Európa-bajnoki bronzérmes labdarúgója. A válogatottban 1954 és 1966 között 76 alkalommal lépett pályára és nyolc gólt szerzett. Ott volt az 1958-as és az 1962-es világbajnokságon – a nemzeti együttes mindkétszer a negyeddöntőig jutott -, valamint az 1964-es Európa-bajnokságon, utóbbin bronzérmet nyert. Szintén februárban búcsúztunk Bodnár Tibortól, a magyar sportlövészet egyik legendás személyiségétől, aki hatvanhetedik életévében tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Márciusban nyolcvanöt éves korában hunyt el Marosi Paula olimpiai és világbajnok tőrvívó, aki 1964-es győzelme után négy évvel később ezüstérmet nyert. Szintén márciusban halt meg Raduly József válogatott labdarúgó. A 94 éves korában elhunyt sportember a legidősebb válogatott játékos volt.

Raduly József

Forrás: vasassc.hu

Március utolsó napján halt meg Friedmanszky Zoltán, a Ferencvárosi Torna Club egykori kiváló labdarúgója, majd edzője. A 87 esztendősen elhunyt sportember kétszer volt bajnok, egyszer Magyar Népköztársasági Kupa-győztes, illetve tagja volt a Vásárvárosok Kupájában 1963-ban elődöntős, 1965-ben pedig győztes együttesnek is.

Szintén az év harmadik hónapjában hunyt el Jürgen Grabowski, a németek világ- és Európa-bajnok futball-legendája. A hetvenhét éves korában meghalt egykori sportoló 1972-ben Európa-, 1974-ben pedig világbajnok lett – a müncheni döntőben éppen 30. születésnapját ünnepelve.

Április elején ötvennégy éves korában elhunyt Salim József, a tekvondó sportág első magyar olimpikonja, aki a 2000-es, sydney-i játékokon 58 kilóban ötödik helyezést ért el. A hónap végén kilencvennégy éves korában hunyt el idősebb Nádori Pál, Bajnokcsapatok Európa Kupája-döntős kézilabdaedző.

Salim József

Forrás: Magyar Taekwondo Szövetség

A nemzetközi sportélet ebben a hónapban az autóbalesetben meghalt egykori kolumbiai válogatott, a Real Madridban is megfordult Freddy Rincon mellett Mike Bossy-t, minden idők egyik legjobb jégkorongozóját, négyszeres Stanley Kupa-győztest és az 54 esztendős korában elhunyt Mino Raiolát, a nemzetközi futball egyik legbefolyásosabb játékosügynökét gyászolta.

Május elején negyvenegy éves korában halt meg Berki Krisztián, a Ferencvárosi Torna Club (FTC) korábbi kapusa és vezérigazgatója. De májusban vesztettük el Guricsné Pásztor Erzsébetet (83 évesen), az 1965-ben világbajnok magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitányát, kilencszeres magyar bajnok kapust és Duró Józsefet (55), korábbi válogatott és magyar bajnok labdarúgót.

Május első napján halt meg Ivica Osim, jugoszláv válogatott bosnyák labdarúgó, aki inkább edzőként alkotott maradandót a jugoszláv válogatott és a Sturm Graz kispadján. Egy másik edzőlegenda is májusban távozott, Bengt “Bengan” Johansson kétszer nyert világbajnokságot, négyszer Európa-bajnokságot és háromszor lett olimpiai ezüstérmes a svéd férfi kézilabdázókkal.

Júniusban egy korábbi klasszis játékost, Szőke Istvánt (76), a Ferencváros válogatott labdarúgóját, Csenki Györgyné Varga Zsuzsannát (82), az 1965-ös világbajnokságon győztes magyar női kézilabda-válogatott tagját és Huták Antalt (74), volt nemzetközi játékvezetőt és sportvezetőt gyászoltuk.

Július 9-én hunyt el az elmúlt évtizedek egyik legjobb magyar labdarúgója, Törőcsik András. Az Újpest 45-szörös válogatott futballistája 67 éves korában távozott. Az 1970-es évek második felében három bajnoki címet nyerő Újpest közönségkedvenc futballistája volt. Törőcsik a magyar nemzeti csapattal részt vett az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon, 45 válogatott mérkőzésén 12 gólt szerzett. Egy másik újpesti klasszis, Kardos József is júliusban hagyott itt minket. A 33-szoros válogatott labdarúgó, aki az 1986-os mexikói világbajnokságon mindhárom csoportmérkőzésen szerepelt, hatvankét éves korában hunyt el.

Hetvenhárom éves korában elhunyt Petrekanits Máté 107-szeres válogatott röplabdázó, a terhelésélettan egyik legismertebb hazai szakértője. És szintén júliusban kellett búcsúznunk Pálinkás Józseftől, a magyar női kosárlabda-válogatott korábbi szövetségi kapitányától, aki hosszú és súlyos betegség után hunyt el.

Uwe Seeler

A hónap közepén halt meg Uwe Seeler világbajnoki ezüst- és bronzérmes német labdarúgó, míg július utolsó napján hunyt el Bill Russell, aki 11 bajnoki címével az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legeredményesebb játékosa volt.

Augusztusban is búcsúzni kellett egy korábbi újpesti labdarúgótól, életének 71. évében hunyt el Tóth József, a klub 56-szoros válogatott labdarúgója, aki kétszer volt bajnok és kétszer nyert Magyar Kupát a lila-fehérekkel. Benke Attila, korábbi 110-szeres válogatott röplabdázó kilencvenkét éves korában hunyt el.

Szeptemberben két idős korában elhunyt egykori kiváló sportolónőtől kellett búcsút venni. Kővári Károlyné Szendrődi Ildikó, a magyar alpesi sísport kiemelkedő alakja életének 93. évében hunyt el. Klasszisáról mindent elmond, 102 magyar bajnoki címet, közte 64 egyéni aranyérmet nyert. Életének 89. évében elhunyt Bodó Andrea olimpiai bajnok tornász. Az 1956-os melbourne-i olimpián Keleti Ágnes, Kertész Alíz, Korondi Margit, Köteles Erzsébet és Tass Olga társaságában a kéziszer csapat tagjaként szerzett olimpiai bajnoki címet.

Október elején súlyos betegség után, 69 évesen elhunyt Udvarhelyi Gábor, a vívók korábbi szövetségi kapitánya. Irányításával nyert olimpiai bajnoki címet 2000-ben, Sydneyben a párbajtőröző Nagy Tímea, de ő volt a szakvezetője hosszú időn át a férfi párbajtőrözőknek, akik 2001-ben és 2013-ban csapatban világbajnoki címet szereztek.

Udaverhelyi Gábor

Forrás: hunfencing.hu

A hónap 23. napján életének 78. évében elhunyt Dietrich Mateschitz, a Red Bull és a Toro Rosso Forma-1-es csapat tulajdonosa.

November elején hetvenhét éves korában elhunyt Szabó Éva, a magyar tenisz örökös bajnoka, aki 1973-ban és 1974-ben az év teniszezője volt Magyarországon, és 27 bajnoki címet nyert. A világranglistán a 37. helyig jutott a , Monte-Carlóban elődöntős, a Roland Garroson pedig negyeddöntős volt. November végén két korszakos klasszis is távozott, 21-én nyolcvanegy éves korában elhunyt Mészöly Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgó, aki szövetségi kapitányként három időszakban irányította a magyar nemzeti együttest. Hat nappal később pedig Csapó Gábor olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó is távozott. A hetvenkét éves korában elhunyt korábbi zseniális játékos 1973-ban a belgrádi világbajnokságon győztes csapat egyik legjobbja volt. Pályafutásának csúcsát az aranyéremmel zárult 1976-os montreali olimpia jelentette, de tagja volt az 1980-as moszkvai olimpián harmadik helyezett együttesnek is.

Varga János

Forrás: MTI/Mohai Balázs

Sajnos a december vége is tartogatott szomorúságot a magyar sport kedvelőinek, hiszen ekkor hunyt el roppant fiatalon Fitos József, korábbi válogatott labdarúgó. A 63 esztendősen eltávozott egykori játékos a Haladásban és a Honvédben lett ismert, a válogatottban 1985 és 1989 között 12 alkalommal szerepelt. A két ünnep között távozott Babati Ferenc egykori válogatott, KEK-ezüstérmes röplabdázó, játékvezető, Szöllősi Imre olimpiai ezüstérmes kajakos is és ekkor hunyt el Varga János olimpiai bajnok birkózó, a Nemzet Sportolója is. A 83 esztendős korában elhunyt egykori klasszis az 1968-as mexikóvárosi olimpián nyert aranyérmet, emellett kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok volt.

Decemberben kilencvenegy éves korában elhunyt Nick Bollettieri amerikai teniszedző, aki saját akadémiáján a sportágban teljesen újszerű képzést vezetett be, ezzel forradalmasította a sportágat. A hónap közepén ötvenhárom éves korában leukémiában elhunyt Szinisa Mihajlovics BEK- és KEK-győztes, 63-szoros jugoszláv válogatott labdarúgó, edző.

Pelé

Forrás: MTI/EPA

Hogy aztán a sok tragédia után még szomorúbban záruljon az év, december 29-én, 82 éves korában elhunyt Pelé, az egyetlen háromszoros világbajnok labdarúgó, a világ egykor legjobb futballistája, a sportág történetének egyik legnagyobb ikonja. A legendás brazilnál 2021 augusztusában diagnosztizáltak vastagbélrákot, állapota hol rosszabbodott, hol javult, végül elveszítette a harcot a betegséggel szemben. Nagyságát jól mutatja, hogy a futballvilág jelenlegi és korábbi klasszisain kívül olyanok is nyilvános részvétüket fejezték ki, mint Barack Obama korábbi amerikai elnök, vagy Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök.

HBN