A Mokka csütörtök reggeli adásában Istenes László kérdésére elárulta:

március 3-án lesz az esküvője, de még a barátai sem tudják a dátumot. Több információt egyelőre nem osztott meg a nagy napról.

A Ripost cikkéből kiderül, hogy a TV2 műsorvezetője élete egyik legboldogabb időszakát éli. Az Instagram-oldalán például azt is elárulta korábban, hogy szerelme kedvéért még főzni is megtanult, s őszintén mesélt a kapcsolatát megelőző várakozásról is.