Mivel foglalkoznak a gépkezelők?

A gépkezelői pozíciók igazán változatosak, így a konkrét feladatkört tekintve több különbség is adódhat egy-egy gépkezelői munka kapcsán. Meglehetősen gyakoriak például a betanított gépkezelői állások, avagy gépkezelői operátor pozíciók. Az ilyen munkalehetőségek általában gyártósori feladatokat foglalnak magukban, ahol a gépkezelők például présgépeket, csomagoló gépeket, fóliázó gépeket és különböző feldolgozó gépeket használnak.

Időről időre felbukkannak továbbá a CNC gépkezelői pozíciók is, amelyek esetében már általános elvárás a releváns középfokú gépkezelői képesítés megléte. Ezen belül is kifejezetten nagy az igény a CNC esztergályosokra, akik esztergagépek kezelésén, programozásán, beállításán keresztül végeznek forgácsolási munkákat, főként a fémiparban, műanyagiparban vagy akár a faiparban tevékenykedve. De nem szokatlanok a CNC marós állások sem, amelyek betöltői marógépek használatával, marással végzik a nyersanyagok megmunkálását. Esetükben ugyancsak egy változatos, a számítástechnikához szintén kötődő pozícióról beszélünk.

Ezen felül pedig a mobil gépkezelői állásokról sem feledkezhetünk meg, akik például targoncákat, emelőket, darukat és raklapkezelő gépeket irányítanak többek között raktárakban, vagy akár logisztikai központokban. Az ilyen állások kapcsán szintén kiemelten fontos az adott gépre vonatkozó képzettség és tanúsítvány megléte, ugyanakkor ezen képesítések sok esetben akár néhány hónap alatt is megszerezhetőek (pl. targoncás jogosítvány).

Mire számíthatsz a gépkezelői munkákat illetően?

A gépkezelői állások általában gyárakban, műhelyekben, raktárakban, azaz szigorúan szabályozott környezetben érhetőek el. Ennek értelmében a gépkezelőknek számos biztonsági előíráshoz kell alkalmazkodniuk a munkavégzésük során. Jellemző továbbá, hogy a munkához védőruházatot, például kesztyűt, védőszemüveget és munkavédelmi bakancsot kell viselniük. Ami pedig a beosztást illeti, a gépkezelői munkák esetében meglehetősen gyakori a többműszakos munkarend.

A képzett és tapasztalt gépkezelőkre számos iparágnak nagy szüksége van, ahol ily módon a fejlődési és feljebb lépési lehetőségek is adottak lehetnek. A megfelelő tapasztalat birtokában többek között akár műszakvezetővé vagy termelési vezetővé is lehet válni, de bizonyos területekhez kötődő specializálódások révén szakértői beosztások is elérhetőek lehetnek.

Hol találkozhatsz ilyen álláslehetőségekkel?

A gépkezelői állások rendszeres és visszatérői szereplői az állásportálok kínálatainak. Elérhetőségükre Lajosmizsén és környékén is adódhat példa, többek között akár a város álláspiacára specializálódott LajosmizseAllas.hu weboldalán keresztül is. Itt már többször is előfordultak ilyen jellegű álláslehetőségek, egyebek mellett a szakmunka álláskategórián belül. Például ez a hirdetés: Lajosmizsén műanyagfeldolgozó gépkezelő pozícióban álláslehetőség.

Ezen kívül pedig a gyártás és termelés, valamint a fizikai, segéd és betanított munkák álláskategóriáját is érdemes lehet fürkészni, hisz itt ugyancsak felbukkanhatnak hasonló pozíciók. Összességében tehát széles a merítés, a jól képzett és tapasztalt, illetve a betanított munkák után érdeklődő álláskeresők is találhatnak az elképzeléseiknek megfelelő gépkezelői állást!