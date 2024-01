Milyen időközönként érdemes kifesteni?

Az, hogy milyen időközönként érdemes újrafesteni a falakat, több tényezőtől is függ. Ilyen például a festék minősége, az adott helyiségben végzett tevékenységek – például, hogy főzünk, esetleg dohányzunk-e benne – vagy attól, hogy vannak-e a lakásban gyerekek, esetleg háziállatok. Ha azt látjuk, hogy a falszín elkezdett sárgulni, fakulni vagy bizonyos részeken már bekoszolódott, akkor az egyértelmű jele annak, hogy itt az ideje az újrafestésnek.

Az általános vélekedés az, hogy az átfestésre nagyjából 5 évente kell sort keríteni, de ha egy forgalmasabb vagy nagyobb igénybevételű helyiségről van szó – ilyen mondjuk a gyerekszoba vagy az előszoba –, akkor ott gyakrabban is szükség lehet rá. Más szobák pedig, amiket kevésbé használunk, ennél tovább is bírják, így ezekben elég ritkábban frissíteni a falakat.

Így határozzuk meg, mennyi festék fog kelleni

A munkához szükséges festékmennyiség meghatározásához először is egy egyszerű számítást kell végeznünk. Mérjük le a festendő falfelület szélességét és magasságát, majd szorozzuk össze, így megkapjuk az adott fal területét. Ezt a számítást végezzük el a szoba összes falával, majd a kapott összegeket adjuk össze. Ha a mennyezetet is le szeretnénk festeni, akkor annak területét se felejtsük ki!

Íme, egy egyszerű példa. Tegyük fel, hogy a nappalink falait szeretnénk újrafesteni! Ha a helyiség hossza 5 méter, a szélessége 4 méter, a belmagassága pedig 2,5 méter, akkor ez azt jelenti, hogy 2 db 5 x 2,5 méteres és 2 db 4 x 2,5 méteres falfelületünk van, melyek területe 2 x 12,5 és 2 x 10 négyzetméter, vagyis 45 négyzetméter. Ha ehhez a mennyezet területét is hozzávesszük, akkor összesen 65 négyzetméternyi felületet kell kifestenünk.

Emellett szem előtt kell tartanunk azt is, hogy az adott festéket hány rétegben kell felvinni a falra. E tekintetben mindig a gyártói ajánlás a mérvadó, amit megtalálunk a termék csomagolásán. Egy normál beltéri falfesték esetében szinte mindig legalább két réteget kell felkennünk, de bizonyos színek esetében ez akár több is lehet, így ezekből nagyobb mennyiségre lesz szükségünk.

A festék kiadóssága pontos útmutatást adhat ahhoz, hogy tudjuk, mennyit vegyünk belőle. Ha például azt látjuk, hogy 9 négyzetméter/liter a kiadósság, akkor az azt jelenti, hogy 1 liter festékkel összesen 9 négyzetméternyi falfelületet tudunk kifesteni egy rétegben. Tehát, ha az előbbi példánál maradunk és 65 négyzetméternyi felületet szeretnénk átfesteni, akkor egy 9 négyzetméter/liter kiadóssággal rendelkező beltéri falfestékből 65/9, azaz 7 literre lesz szükségünk. Ne feledjük azonban, hogy ez egy rétegre vetített érték! Ha két rétegben festünk, akkor ennek a duplája, azaz 14 liter fog kelleni.

Érdemes valamennyi tartalékkal is számolnunk, előfordulhat ugyanis, hogy bizonyos falrészeket többször is át kell festenünk a megfelelő fedés érdekében. És persze az is megeshet, hogy véletlenül lecsepegtetjük, kiöntjük a festéket vagy más módon vész várba. Az ajánlott tartalék mennyisége az összes festékmennyiség 10-20%-a, tehát 14 helyett vásároljunk inkább 16-17 litert a biztonság kedvéért.

Bizonyos falfelületek újrafestése esetén szükség lehet az alapozó használatára is. Annak mennyiségét ugyanúgy kell kiszámolni, mint a festékét azzal a különbséggel, hogy az alapozóból általában egy réteg is elég. Így tehát nem kell duplázni az anyagmennyiséget.

Készüljünk fel!

A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében készüljünk fel a feladatra! A szükséges anyagmennyiség kiszámítását követően szerezzük be időben a festékeket, de mielőtt ezt megtennénk nézzük meg, hogy minden munkaeszközzel rendelkezünk-e. Ha valami hiányzik, akkor azt a festékkel együtt meg tudjuk vásárolni. Érdemes azt is kikalkulálni, hogy nagyjából mennyi időre lesz szükségünk, illetve kelleni fog-e segítség vagy egyedül is megbirkózunk a feladattal.

A frissen festett falak kellemes érzetet keltenek a lakásban, idővel azonban könnyen bekoszolódhatnak. Bizonyos idő elteltével érdemes tehát sort keríteni a falak újrafestésére, melynek legelső lépése a szükséges anyagmennyiség kiszámítása. Szerencsére ez nem nagy ördöngösség, csak egy egyszerű számítás és a kiválasztott beltéri falfesték csomagolásán szereplő adatok szem előtt tartása szükséges hozzá.