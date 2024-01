Az ország vegyipari képzésének debreceni fellegvára, a belváros szívében működő Vegyipari Technikum története több mint 70 éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt többször színesedett a képzési portfóliója, de a mindig stabil és magas színvonalat biztosító képzés a vegyipar maradt. A nyolcadik osztályos diákok számára kitűnő választás lehet a Vegyipari Technikum, melyről a Hajdú Online megkeresésére nemrég Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja mondta el a legfontosabb tudnivalókat. – A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek képzési keretében 41 technikumi, valamint 30 szakképző iskolai szakma sajátítható el. Az intézményhálózat egyike a Debreceni SZC Vegyipari Technikum, ahol jelenleg 715-en tanulnak – foglalta össze a DSZC vezetője. Úgy fogalmazott: minden évben egyre több család dönt arról, hogy ebben az iskolában tanuljon pályaválasztó gyermeke, emellett büszkék arra is, hogy az intézmény 2024-re az ország TOP 100 technikuma közé került.

Forrás: DSZC

Egyenes út lehet a felsőoktatásig

Elmondta, hogy egy vegyésztechnikus osztályt a Debreceni Egyetemmel együttműködésben, okleveles technikusképzésként valósítanak meg. Ennek lényege, hogy a képzési tartalmat az egyetemmel összehangoltan készítették el, és az ide felvételt nyert tanulók egyszerűsített felvételi eljárásban kerülnek be a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, valamint a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karára, az egyetemi tanulmányaik alatt pedig kreditbeszámítással és ezáltal rövidebb képzési idővel számolhatnak. – Ez kiemelkedően magas színvonalú képzés, melynek egyik szakmai garanciája a Debreceni Egyetem – fűzte hozzá. Tudatta azt is, hogy a 12. évfolyam végéig a tanulók párhuzamosan tanulják a közismereti és a szakmai tantárgyakat, majd a közismereti tantárgyakból (magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből) előrehozott érettségin vesznek részt. – A diákoknak a 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát és a szakmai tárgyakból technikusi vizsgát kell tenniük. Az érettségi vizsga ugyanolyan tartalmú és értékű, mint a gimnáziumban teljesített érettségi vizsga, a technikus tanulók azonban az érettségi mellett szakmát és széleskörű szakmai tapasztalatot, tudást szereznek – fűzte hozzá.

Forrás: DSZC

Kiemelkedő idegen nyelvi képzéssel

A Vegyipariban az angol és a német nyelv oktatását biztosítják, két vegyésztechnikus osztály nyelvi elkészítő képzéssel indul, illetve két tanítási nyelvű képzéssel folytatódik. Ez azt jelenti, hogy itt a képzési idő 5 helyett 6 év, és az első előkészítő évfolyamban a diákok óraszámának túlnyomó része idegen nyelv. Ez kiemelkedő színvonalú nyelvtudást eredményez a 9. évfolyamra, az ágazati alapoktatás kezdetére. A 10. évfolyamtól pedig a két tanítási nyelvű osztályban meghatározott tantárgyakat idegen nyelven tanulhatják a tanulók. – Van továbbá egy olyan két tanítási nyelvű osztály a vegyésztechnikus képzésben, melynek nincs nyelvi előkészítő alapozása, itt feltételezzük a magasabb szintű nyelvi előképzettséget – fejtette ki a kancellár.

Kitért arra is, hogy ebben az iskolában kiemelten figyelnek a tanórán kívüli diákélet támogatására, legyen szó közösségi programokról, sporttevékenységről, vagy éppen tehetséggondozásról, felzárkóztatásról, esetleg mentális támogatásról. Hozzátette, hogy évről évre az országos szakmai tanulmányi versenyek élmezőnyében vannak diákjaik, akiket igényes intézményi környezetben tanítanak. Mint elhangzott, a pályaorientációra a Vegyipariban is rendkívül nagy figyelmet fordít a DSZC.

Forrás: DSZC

Élmény, gyakorlat, tapasztalat

– Törekszünk arra, hogy közelebb hozzuk a pályaválasztó diákok számára az alkotó vegyipar világát. Azok előtt, akik kíváncsiak a vegyipar világára és nemcsak felületes kémiai ismeretekre vágynak, hanem érdekes megoldások megismerésére törekednek, nyitva áll a Vegyipari. Az iskolában teljesen új dimenzióba kerülhet az általános iskolai biológia, fizika, kémia, matematika óra. Most érthetik meg igazán milyen jelentős és az élet minden pontját meghatározó a kémiai folyamatok ismerete és megértése, emellett élményhez és gyakorlati tapasztalathoz jutnak. Itt nemcsak a vegyipar izgalmas világával ismerkedhetnek meg, hanem a duális partnereink támogatásával az ágazat modern technológiai környezetét is kipróbálhatják – fogalmazott Tirpák Zsolt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Vegyipariban nem tartanak felvételit, de fontos kitétel a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság az adott ágazatra, szakmára.

Szintén erős érv lehet az iskolaválasztás előtt álló családoknak, hogy a technikumban végzett tanulók a vegyészet, a kémia és a gyógyszerészet területeire hatalmas előnnyel érkeznek, hiszen óriási szakmai tapasztalattal rendelkeznek azokkal szemben, akik nem technikumban tanultak. – A Vegyipariból nagy számban tanulnak tovább tanítványaink a felsőoktatásban, közülük is jelentős

számban a Debreceni Egyetemen, ugyanakkor sok kiemelkedő technikus már a munkaerőpiaci pozíciót elfoglalva lép be a felsőoktatásba. Az okleveles technikus képzésben részt vevő diákjaink egyszerűsített formában kerülnek be a Debreceni Egyetem megjelölt szakjaira, melyeket együttműködési megállapodásban rögzítettünk – tájékoztatott a DSZC vezetője.

Mivel a Debreceni Szakképzési Centrum három kollégiumot működtet négy telephellyel, minden vidéki tanuló számára tudnak kollégiumi férőhelyet biztosítani. A szakképzésbe jelentkező tanulók ösztöndíjat;- vagy akik duális partnernél helyezkednek el, szakképzési munkabért kapnak, melynek összegéről honlapján tájékoztat részletesen a DSZC.