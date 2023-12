Szem nem marad szárazon egy romantikus lánykérés után. A leírhatatlan boldogság azonban hamar átválthat aggodalomra és idegeskedésre, hiszen „meg kell szervezni” az esküvőt. A szolgáltatók keresése, a megannyi időpontkérés, a találkozók és a szervezés minden velejárója vethet árnyékot a nagy napra való készülődésre. Ha kihagynád ezeket a köröket, akkor ott a helyed január 6-án a Lovardában! Érkezik ugyanis a Nagy Debreceni Esküvői Kiállítás, ahol több mint 50 kiállítóval találkozhatsz időpontfoglalás nélkül. Az ingyenes rendezvény kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy akár egy nap alatt minden szolgáltatót megtalálj az esküvőtökre. Az sem utolsó szempont, hogy a személyes találkozás megkönnyíti a választást, hiszen így egyből el tudjátok dönteni, hogy szimpatikus-e nektek az adott szolgáltató.

Mivel vár az esküvői kiállítás?

Mindennel! Válogathatsz esküvői helyszínek közül, hiszen éttermek és rendezvényházak is megjelennek a kiállításon. Akár kisebb, akár nagyobb lakodalomra készültök, a megfelelő helyszín kiválasztása egy kritikus pont, ahogyan az étel is, ebből is adnak ízelítőt a megjelent éttermek, vendégházak és hotelek. Ha megvan a helyszín, jöhetnek a szolgáltatók. Vőfélyekkel, ceremóniamesterekkel, zenekarokkal és dj-kkel egyaránt találkozhattok január 6-án a Lovardában, így akár hagyományos, akár modern esküvő mellett tettétek le a voksotokat, itt megtalálhatjátok a számotokra ideális hangulatfelelőst. Nem utolsó sorban esküvői koktélokat is kóstolhattok a kitelepülő koktélosnál.

Kedvezményekkel is készülnek a kiállítók

A ruhaszalonok végigtelefonálását is megspórolhatod, ha eljössz a kiállításra; több menyasszonyi ruha-, illetve öltönyszalon kitelepül erre a napra Debrecen legnagyobb esküvői kiállítására. De lesz sminkes, fodrász, sőt, tánciskolák is, így ha rátok fér egy kis gyakorlás, könnyen találhattok magatoknak tánctanárt, aki az első tánc betanításáról is gondoskodik majd. S hogy a tökéletes külső és a buli emlékezetes pillanatai ne merüljenek a feledés homályába, több fotós és videós közül választhattok, akik megörökítik nektek a nagy napotok mindent fontos részletét. Szelfi automatákat is kipróbálhattok a kiállításon, de süteményeket és tortákat is kóstolhattok a cukrászdák jóvoltából. Többek között dekorosokkal, esküvőszervezőkkel és szertartásvezetőkkel találkozhattok a kiállításon, ahová a belépés ingyenes, a kiállítók pedig kedvezményekkel és tuti tippekkel várnak benneteket.

Ha esküvőre készültök, nagy betűkkel írd be a naptáradba: 2024. január 6., Lovarda (Debrecen, Kassai út 26.), Debreceni Nagy Esküvői Kiállítás a CK média esküvői dj szervezésében (www.ckmedia.hu)! A parkolás és a belépés ingyenes, a kiállítók listáját itt (https://www.facebook.com/events/885795646472537) találjátok meg, igazoljatok vissza eseményre, hogy ne maradjatok le a legfrissebb információkról!