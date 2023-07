Kérem, mondjon pár szót a regény történetéről.

L.L.: Ez az aktuális sztori egy szexpartnerkereső internetes oldal figyelemfelhívó bemutatkozó szövegével kezdődik, melyet a főszereplő Eszter titokban indított el, ugyanis a tökéletesnek tűnő svájci életében beszélgetőtársat keres az online térben. A másik főhős Attila, akinek a látszólag ideális családi élete az unalmas hajdúsági pusztaságban válságba kerül, ezért inkognitóban ő is keresgél az oldalon. Mikor rábukkan Eszter bemutatkozására, azonnal lenyűgözi őt a nő, és erős hatást gyakorolnak egymásra. Folyamatos e-mailezés, csetelés után hónapokon keresztül tartó mindennapi online és telefonos kapcsolatba kerülnek. Pillanatok alatt hurrikánszerű, eddig még sohasem átélt érzéseket táplálnak egymás iránt, és őrült fanatizmussal szerelmesek lesznek. Pár nap leforgása alatt titkos szeretői viszonyba sodorják egymást. A 16 hetet átfogó regénysorozat első része, a Szerelmes vagyok beléd a kezdeti 8 hét szexisen izgalmas eseményeit beszéli el a pár szókimondó +18-as stílusában. Különlegessége, hogy a két főhős különböző szemszögéből, e-mailjeik, cset- és telefonbeszélgetéseik által ismerhetjük meg a történetet egy naplóregény formájában.

Lovas Lana, az író

Kik a főszereplők, és miért ők?

L.L.: Olyan párt szeretnék bemutatni, akik alapvetően különbözőek, mégis kivételes gyorsasággal és mélységgel szeretnek egymásba. Mindketten házas, családos, látszólag boldog emberek, akiket 1500 km választ el. A nő az anyagias, erkölcsileg lazább, morálisan hedonistább nyugati világból, a férfi a felzárkózni vágyó, hagyományos értékeket képviselő, konzervatív, szűkölködőbb keletről. Eszter a NŐ a látszólag irigylésre méltó jólétből, az idilli svájci hegyekből, Attila a FÉRFI a szikes hortobágyi pusztaságból, magyarságunk mesés örökségéből.

Kiknek ajánlaná a könyvet?

L.L.: Mindenkinek, aki ismerkedett vagy szeretne ismerkedni az online térben. Minden nőnek és férfinak, aki házasságban él, megcsalták már, vagy ő maga csalt. És azoknak is, akik saját maguknak és a környezetüknek kialakítottak egy hazug képet az életükről, és ráébredtek végre, hogy ez mennyire nyomasztó.

Miért tartja ezeket a témákat fontosnak?

L.L.: Muszáj szembenéznünk a hazugságainkkal, a rossz mintáinkkal, mert a csordaelvárások megbetegítik az ember lelkét, és ezzel a testét is, hogyha nem egyeznek a személyiségünkkel ezek a megkötések. És azt kell mondjam, hogy nagyon gyakran nem egyeznek. Ilyen lehet a monogámia, a konzervativizmus, a hedonizmus. Továbbá néhány éve ezt a kapcsolatteremtési formát kínosnak gondoltuk, és aki így ismerkedett, lenéztük, vesztesnek bélyegeztük, mert nem értettük, hogy miért nem képes a való életben párt találni. Ez mostanra teljesen megváltozott. Az emberek hihetetlen módon vágynak a figyelemre, a törődésre, a szerelemre, a kalandra, az izgalomra, az újdonságra, az igazira. Sok ismerősöm csak így tud kapcsolatot teremteni, és sokan így találtak maguknak boldog románcot. Itt ugyanúgy születnek kudarcok és sikerek, de lazább és gyorsabb minden, hiszen a névtelenség és a láthatatlanság mögé lehet rejtőzni. Regényem hősei mindketten ideális körülmények között, szokványos életet élő házas emberek, és csupán egy kis izgalmat akarnak vinni az életükbe, ezért kezdenek egymással titkos online, majd az életben is viszonyba. De csak túl későn veszik észre ennek az életnek a veszélyeit, hiszen a technikát ellenünk is lehet fordítani. Képek, videók, levelek, ha rossz kezekbe kerülnek, nagy bonyodalmakat okozhatnak.

Mennyire aktuális ez a téma?

L.L.: Nagyon, engem is meglepett, hogy mennyire. A facebookos közösség, aki követi a mondanivalómat, rendszeresen küld nekem tippeket a saját ismerősi köréből, hogy szerintük kiről mintáztam a karaktereimet. Valahogy mindenki ismer Esztereket és Attilákat. De történt egy bizarr dolog is a megjelenés előtti napon. A kiadómat megkereste egy ügyvédnő, aki az ügyfele kérésére tiltó nyilatkozatot küldött, mert ügyfele feltételezése szerint ő szerepel a regényben, és azonnal semmisítsünk meg minden példányt, mert sértjük az ő személyiségi jogait, és természetesen jogi következményekkel fenyegetett, amennyiben megjelentetjük a regényt. Természetesen kiderült, hogy sem az ügyvédnő, sem a tiltakozó férfi nem olvasta, olvashatta a könyvet, szóval a feltételezésük ‒ miszerint a regényben ő felismerhető – jogász körökben vicc tárgya lett.

Ez tényleg nagyon abszurd.

L.L.: Döbbenetes, hogy valaki, aki egy kis figyelemre éhezik, már a megjelenés előtt paranoid módon tudni véli, hogy ő szerepel a regényben, és önként, névvel elvállalja, hogy csalja a feleségét, hiszen a regényem karaktere titokban ismerkedik és rendszeresen házasságtörést követ el. Kíváncsi vagyok, hogy a felesége (ha van neki) mit szól az effajta népszerűséghez.

Lehet, hogy minden Eszter és Attila jelentkezni fog?

L.L.: Remélem, nem. Bár a kiadóm és a marketingesek szerint a balhés könyv könnyebben eladható, de engem nem vonz az ilyesfajta kaland. Népszerű neveket viselnek a szereplőim, akiket többféle karakterből, élő és kitalált emberből összegyúrva álmodtam meg, a történet pedig ismeretlenek élményeire és fantáziált eseményekre alapul. Ha valaki ebben magára ismer, az csak a véletlen műve lehet.

Miért az erotikus irodalmi stílust választotta?

L.L.: Hatalmas szabadságot jelent, hogy bátran gondolkodhatok és írhatok olyan alapvető és meghatározó témákról, mint a szexualitás. Egy szexuálpszichológus, aki olvasta a regényem, azt írta nekem, hogy minden nőnek így kellene megélnie a szexualitását, mint Eszternek, a főhősömnek, és ő most minden ilyesfajta problémával küzdő páciensének ajánlja a könyvemet, hátha ez segít a problémáikon. Ez nekem óriási megtiszteltetés, és remélem, hogy lehet tanulni a regényem mondanivalójából.

Milyen párkapcsolati problémákkal találkozhatunk a regényben?

L.L.: A férfi karakter életközepi válságban van, mint rengeteg régóta házasságban élő férfi. Környezete és tanult szerepei, hazugságai megkötik, ezért már fizikai tünetekben is megjelenik nála a kapcsolati magány, stresszt és boldogtalanságot okozó tünetegyüttese. Azonban Attila a kivételes szerelem és a női karakter hedonista, érzéki, impulzív személyisége által betekintést nyer a lélek szabadságába, de legfőképp abba, hogy mi lehetne belőle, ha egy olyan nő támogatná, aki hisz benne. 25 év házasság után minden feleségnek hatalmas kihívás vonzó, ellenállhatatlan, kívánatos, legyőzhetetlen harcosnak látni a férjét. Eszter megmutatja Attilának, hogy ha változtatna a pesszimista, felelősséghárító, negatív gondolkodásmódján és viselkedésén, akkor mennyivel boldogabb lehetne az élete. Nem sok mindent kell ehhez tennünk, csak észre kell vennünk, hogy a szabadság az önazonosságból fakad. A női főszereplő azonban csak a regény második részében tanulja meg, hogy a genderkultúra erőszakos nyomulása olyan végzet asszonyát csinált belőle, ami sokkal több kárt okoz, mint azt szeretné.

Mennyire általános jelenség egy ilyen kapcsolat?

L.L.: Rengeteg visszajelzést kapok az olvasóimtól arról, hogy nekik is vannak ilyen sztorijaik, ezért azt gondolom, hogy már az a ritka, ha valakivel nem történt hasonló, mint a főhőseimmel. Részben örülök is ennek, hiszen rengeteg olvasóra számíthatok, ráadásul nagyon pozitívan értékelik a regényemet mind a szakmában, mind a könyvmolyok körében.

