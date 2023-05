Otthonos ügyintézés

2023. május 22-től letisztult design és világos fióki tér várja az ügyfeleket a debreceni OTP Bankban. Organikus mintában rakott szőnyegburkolat, tölgy felületek, egyedi design tapéták, kényelmes, változatos ülőbútorok és filccel kasírozott lámpák együttese alkotja az új, otthonos bankfióki környezetet. Az innovatív fióki arculathoz hozzátartozik a diszkrét tanácsadáshoz szükséges terek megteremtése is.

Forrás: Balajti András

Digitális kényelem

Az elmúlt időszakban felgyorsult a digitalizáció folyamat, az ügyféligények is megváltoztak. Az egyszerűbb tranzakciókat az ügyfelek egyre inkább online végzik. Éppen ezért a debreceni fiókban is lehetőség van arra, hogy az ügyfelek megismerjék az online csatornák használatát és a korszerű banki szolgáltatásokat. Ezek nem csupán megkönnyítik az ügyintézést, de gyorsak és megbízhatóak is. A banki digitalizáció részeként új, innovatív eszközök, interaktív kijelzők, tabletek, digitális aláírópadok, mobil eszközök is segítik az ügyfeleket.

Forrás: Balajti András

ATM, a gyors megoldás

A bankfiókban ki- és befizetésre egyaránt alkalmas, úgynevezett okos ATM-eket is elhelyeztek. Ennek segítségével a nap 24 órájában végezhető tranzakció, ráadásul saját vagy más OTP-s bankszámlára úgy lehet készpénzt befizetni, hogy az összeg azonnal megjelenik a célszámlán.

Forrás: Balajti András

Forrás: Balajti András

Diszkrét tanácsadás

A fiókok szerepe egyre inkább változik: a bankfiókok sokkal inkább a személyes pénzügyi tanácsadás helyszíneivé válnak.

Éppen ezért a megújult fiók a tanácsadói kiszolgálásra helyezi a hangsúlyt, a lakossági és vállalkozói pénzügyekben személyre szabott tanácsadást biztosít – ilyenkor jön jól a diszkréciót is biztosító tanácsadói pult.

Népszerűek a megtakarítási termékek, a vállalkozói hitelek, de a lakáshoz kapcsolódó ügyek, a lakásfelújítás, ingatlanvásárlás pénzügyi kezelése is kiemelt fontosságú az ügyfelek számára.

A legkedvezőbb pénzügyi megoldás megtalálásában az OTP Bank szakértői készséggel segítenek.

Forrás: Balajti András