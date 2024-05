Kerek évfordulóhoz érkezett a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi, nagy hagyományokkal bíró rendezvénye. Minden év májusában közel ötszáz (a Gazdaságtudományi Karon és Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon végzős) egyetemista részvételével tartják egy héten keresztül a Sárgulás eseménysorozatot, amit immár az 50. alkalommal rendeztek meg. Hogy mit jelent a Sárgulás? No nem a sárgaságra gondolunk... A program elnevezésének eredete a búzakalász érése és a hallgatók éretté válása közötti párhuzamból ered, hiszen a végzős hallgatók is felnőttek ahhoz a feladathoz, hogy tudásukat az egyetem falain kívül kamatoztatni tudják. A kis kitérő után nézzük, mi is történt május 10-én, péntek délelőtt Debrecen belvárosában.

Csilingelő és mulatós zenétől hangos fogatoktól volt látványos a Sárgulás leglátványosabb része, a felvonulás

Forrás: Molnár Péter

Hogyan néz ki a Sárgulás felvonulás?

A Sárgulás leglátványosabb része a felvonulás. Ilyenkor népviseletbe öltöznek a diákok, és lovas fogatokon járják be a várost. Kora délelőtt, 9 óra körül, gyönyörű, napsütéses időben indult el a sárguló egyetemista sereg, s velük együtt a Haon stábja is a Böszörményi úti campusról. Először motoros rendőrök, aztán őket követő lovas huszárok, majd számtalan hol csilingelő, hol mulatós zenétől hangos fogat haladt el mellettünk, a végzősök pedig igazi partihangulatban indították be a menetet. Mire a Nagytemplomhoz értünk, valószínűleg nem csak a szikrázó napsütés és a népi muzsika hozta meg a jókedvet… Hogyhogy nem, előkerült a flaska, a sör, a „hardcore” sárgulók pedig üvegből itták a pálinkát.