Több mint kétszáz résztvevő csaknem ezer kilométert teljesített a Debreceni Egyetem dolgozóinak 24 órás mozgáskihívásán. Arra vállalkoztak, hogy egy teljes napon át, egymást váltva futnak, illetve gyalogolnak a Dóczy utcai sportcampus rekortán pályáján – olvasható az unideb.hu-n.

Csütörtök reggel 8 órától péntek reggel 8 óráig, előzetes regisztráció után, folyamatosan érkeztek az egyetemi dolgozók a DEAC pályára. A rajtnál Bács Zoltán kancellár különleges eseménynek nevezte a 24 órás mozgás kihívást.

Egy új kezdeményezés

– Ez év januártól indította el a DEAC a szabadidősport-szakosztályt, amelyben reméljük, hogy egyre többen leszünk és mozgunk amellett, hogy a Debreceni Egyetem közösségfejlesztéséhez is hozzájárulunk. Ez a mai egy kivételes alkalom, egyben hozzájárulás a Mozdulj EGYÜTT Debrecen programhoz, hiszen a várossal mindent együtt csinálunk, ugyanakkor a magyar sport napja is kapcsolódási pont – mondta az egyetemi vezető.

Bács Zoltán kiemelte: gyakran beszélünk a sport fontosságáról, de az egyetemi közösség most meg is mutatja, milyen sokat lehet tenni mozgással az egészségünkért. A kancellár maga is hozzátett két kilométert a „közöshöz”, a szervezők ugyanis regisztrálták a résztvevők által megtett távolságokat.

Volt olyan szervezeti egység, a HR Igazgatóság, amely szinte teljes létszámmal, 55 fővel vett részt az eseményen, de kiemelkedőt vállaltak a Rektori-Kancellári Kabinet és a DE Egyetemi Nemzeti Könyvtár munkatársai is. Ők a teljes 24 órát „lefedték”, kabinetes és könyvtári munkatárs minden pillanatban körözött a DEAC-pályán.

Volt, aki három órán keresztül megállás nélkül gyalogolt, éjjel többen félmaratont futottak és akadt olyan dolgozó is, aki erre az emlékezetes napra időzítette első negyedmaratonját.

Mag Zoltán, a DEAC szabadidősport-szakosztályának vezetője sikeresnek értékelte az eltelt 24 órát.

Nagy örömünkre végig sokan voltak és a számok is mutatják, hogy mennyire népszerű lett az esemény. 235 résztvevő 978 kilométert teljesített nagyon lelkesen. Bárkit kérdeztünk, mindenki nagyon jól érezte magát, és többen kérték, hogy jövőre is rendezzük meg a kihívást

– avatott be a szakosztályvezető.

Mag Zoltán hozzátette: az eseménnyel hagyományt szeretnének teremteni, így 2025-ben – már a mostani szervezési tapasztalatokat is felhasználva – újra megrendezik a 24 órás mozgáskihívást.