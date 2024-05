A pécsiek elleni sikeres hazai nyitány után újabb mérkőzést nyert meg a Divízió II-ben a DEAC Gladiators együttese. Az egyetemisták a hétvégén 20–12-re diadalmaskodtak az Eger Heroes otthonában, számolt be a debreceniek honlapja.

DEAC-győzelem az Eger ellen

Forrás: deac.hu

Így értékelt a DEAC vezetőedzője

– Ahogyan azt a meccs előtt nyilatkoztam, nagyon fizikális játéknak voltunk szemtanúi. Kemény volt az ellenfél, ehhez kellett felnőnünk. Domináns volt a futójátékuk, mi pedig próbáltuk a passzjátékunkkal felpezsdíteni ezt, meg is hozta az eredményt, illetve a hosszú átadásainkkal is tudtunk operálni – e kettő kombinációjával haladtunk előre. Ki kell emelnem, hogy nagyon erős volt a defense-ünk, sokszor megállította a támadásaikat, ez fontos volt a végeredmény szempontjából. Emellett kevés területet hagytunk az Egernek. Sajnos több sérülés is tarkította a meccset, mindkét oldalról, ez egy idő után meglátszott a játék képén. Ennek ellenére nagyon örülünk a sikernek – nyilatkozta a meccsről Ábrán Szabolcs, az amerikaifutballisták vezetőedzője.

A DEAC Gladiators legközelebb június 2-án lép pályára, amikor a Győr Sharks II vendége lesz.