Homlokzatok, térelhatároló falak, tetők, kapuk, kerítések; valamint tárolók, előtetők vagy garázsok - felsorolni is nehéz, mi mindenre nyújthatnak megoldást a Metál-Sheet Kft. trapézlemezei, amelyek alkalmazásával rövid idő alatt nagy felület fedhető be. Felhasználástól/funkciótól függően többféle bordamagasságú és kialakítású trapézlemez érhető el. A Metál-Sheet Kft. kínálatában megtalálható az úgynevezett 8-as, 20-as, 38-as, 45-ös és 50-es trapézlemez is. A számok a borda magasságát jelölik mm-ben. Minél magasabb a borda, annál ellenállóbb és teherbíróbb a trapézlemez. Akárcsak kialakításukat tekintve, külső megjelenésükben is eltérőek lehetnek. A natúr horganyzott acéllemezek mellett egyre elterjedtebbek a színes PE vagy PE matt bevonattal is rendelkező horganyzott lemezek. Az esztétikai megjelenésük is sokkal igényesebb, mint az egyszerű horganyzott társaiké. Ennek is köszönhetően nem csak tetőfedésre használhatóak. Kerítés, könnyűszerkezetes garázs, de akár egy virágláda is készíthető belőle – csak a képzelet szab határt a felhasználásnak.

Forrás: Metál-Sheet

Lássuk a termék előnyeit: A Metál-Sheet Kft. által gyártott trapézlemezek ötvözik a horganyzott acél és az időjárásálló poliészter szín bevonat kedvező tulajdonságait. Kialakítását úgy tervezték, hogy a hosszirányú bordák ellenállóak legyenek a keresztirányú terhelésnek, hatékonyan vezesse le a tetőről a csapadékot, egyszerű legyen vele a kivitelezés. Alátámasztási igénye kisebb, mint a cserépnek vagy síkpalának, ezért könnyű és költséghatékony tetőszerkezetet eredményez. Típustól függően az alátámasztási köz 700-1500 mm. A párásodás ellen a Metál-Sheetnél is kérhető antikondenzációs filc bevonat. Meglévő épület külső héjazatának is kitűnő megoldás, ha hosszú évekre gondozásmentes felületet szeretnénk biztosítani, de a vékony acél trapézlemez ezek mellett erős kerítést is eredményez. A horganyzott felület éveken keresztül megvédi a felületet a rozsdásodástól, a mindkét oldalán famintás festett lemezek pedig a természetes fa szemet gyönyörködtető látványát adják, ráadásul végre az évenkénti festés is megszűnik. A Metál-Sheet Kft. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a trapézlemez gyártása terén. Széles színskálából, rövid gyártási határidővel és országos kiszállítással vállaljuk a megrendeléseket. Keresse bizalommal szaktanácsadó kollégáinkat, bármilyen felmerülő kérdés esetén.