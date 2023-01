Mit jelent a munkahelyi komfort?

Azt, hogy nemcsak a szemeket kényezteti a látvány, hanem a feladatok elvégzését is segítik a bútorok. Az elégedettség ekkor borítékolható. De hogyan jelenik meg mindez a gyakorlatban? Például úgy, hogy az íróasztal nem elég, hogy minimalista, vagy modern stílusú, esetleg antik hatást kelt. Elengedhetetlen, hogy kellő kényelmet és funkcionalitást kínáljon. Vagyis a kiválasztásnál érdemes sorra venni az egyedi igényeket: a fiókok számát, az állíthatóság mértékét, a mozgathatóságot. Ha ez megvan, akkor következhet az esztétikummal összefüggő terület kifejtése. Melyek azok az árnyalatok, alapanyagok, amik befutók?

Jelenleg az iroda esetében a divat többféle irányzatot is képvisel. Egyrészt trendi a letisztultság, a világos árnyalatok használata és az egyszerűség. Másrészt, ahogy az már 2022-ben megmutatkozott, a színesség is vonzó, s ez az elgondolás tartja magát 2023-ban is. A fa bútorok még mindig a legnépszerűbbek, különösen, ha megfelelő védőréteggel rendelkeznek. Általában az utólagos gondoskodás nem megy könnyen, a cél a minél nagyobb teher- és strapabírás. Természetesen a laminált faanyagból készült variációk is kedveltek, ami nem csoda, lévén megjelenésükben nem egyszer megtévesztően hasonlítanak a természetes anyagokra.

Mi az, ami még nem hiányozhat?

Az iroda egyik nélkülözhetetlen bútordarabja a polcos szekrény. Az esetek többségében minél nagyobb, annál jobb. Minél több papírt, dokumentumot, iratot képes elnyelni, annál praktikusabb. Érdemes a különböző berendezési tárgyak hangulatát közös nevezőre hozni. Ezáltal a színek harmóniába kerülhetnek egymással, hasonlóan a formákhoz, ez pedig látványos, elismerésre méltó végeredménnyel jár.