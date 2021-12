Kányádi Sándor Betemetett a nagy hó című versét olvasva szinte megelevenednek előttünk az Erdőspuszták hófödte tájai, ami télen varázslatos arcát tárja elénk. A tél a Zsuzsi Erdei Vasút életében is különleges időszak, hiszen a csillogó, fehér ruhába bújt erdők, mezők látványa, az erdei kismadarak fülbemászó, téli éneke, és az ünnepi fényekbe öltözött kisvonat zakatolása varázslatos mesevilágba repít bennünket, ahol akár a Mikulással és angyalokkal is találkozhatunk. Mindezt a csodát decemberi programjainkon vendégeink is átélhetik, akiket feledhetetlen hangulattal és életre szóló élményekkel várunk a téli ünnepek jegyében.