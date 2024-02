Az előzmények A napokban nagy visszhangot váltott ki, amikor nyilvánosságra került, hogy Novák Katalin államfő elnöki kegyelmet adott egy jogerősen elítélt egykori igazgatóhelyettesnek, aki segített a főnökének eltussolni, hogy szexuális visszaéléseket követett el kiskorúak sérelmére. A bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét egyrendbeli bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete és egyrendbeli vesztegetés hatósági eljárásban bűntette miatt ítélték szabadságvesztésre, továbbá tiltották el a közügyektől és a foglalkozásától. Az elítélt 2021 óta töltötte büntetését, összesen egy év öt hónapot töltött büntetés-végrehajtási intézetben. „A kialakult vita miatt a miniszterelnök alkotmánymódosítást nyújtott be, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményért elítélt személy elnöki kegyelmet kaphasson” – mondta közösségi oldalára felöltött videójában Orbán Viktor miniszterelnök. „Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Nekem is van öt gyermekem és hat unokám, ha valakik hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani vagy miszlikbe kell vágni, ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni” – jelentette be a kormányfő.