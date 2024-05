A futballisták Côte d'Azurban voltak

Domingues a hivatalos Instagram-oldalán posztolt egy fotót. Mint az látható, Gomissal együtt már a szállásukon lévő kerti medencénél süttették a hasukat, de előkerült egy futball-labda is, amely a 2023-as isztambuli Manchester City-Inter BL-döntő játékszerének replika változata. A kép alá a Loki játékosa a "család" szót írta angolul, amelyre Gomis az "örökké" mondatelemmel válaszolt.

Domingues és Gomis Cannesbe is ellátogatott

Mikor a labdarúgók előző bejegyzése alapján már valaki azt gondolta volna, hogy egy darabig nem mozdulnak tovább, addigra minden követőt felvilágosítottak arról, más városra is kíváncsiak. Az Azúr-partról körülbelül még egy órát utaztak az észak-keleti irányba, majd Cannesben álltak meg.

Brandon Domingues az Instagramon lévő sztorijában így mutatta be a tengerpartot

Forrás: Instagram / Brandon Domingues

Christian Gomis a várost is megmutatta az Instagram sztorijában

Forrás: Instagram / Christian Gomis

Christian Gomis Instaram-sztorijában pedig Domingues mellett még egy olyan sportoló is feltűnik, aki egyébként a Sporting Paris Futsal Akadémián pallérozódik. A labdarúgók most rendesen kipihenhetik az idény végi fáradalmakat, hogy aztán a következő szezontól újult erővel térjenek vissza a pályára. Domingues bizonyára jövőre is a DVSC-t erősíti majd, de azt még nem lehet tudni, hogy Gomis vajon mely csapatnál folytatja.