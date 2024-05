A DVSC labdarúgócsapata múlt hétvégén Felcsúton, a Puskás Akadémia otthonában 4–1-es vereséggel zárta a 2023/2024-es szezont. A Loki-játékosok közül volt olyan, aki a mérkőzés után visszatért Debrecenbe, a légiósok pedig rögtön a hazájuk felé vették az irányt. Így tett a francia-portugál Brandon Domingues is, aki az Instagram-oldalán is üzent a szurkolóknak.

Brandon Domingues az idényben 7 góllal segítette a DVSC-t

Egyelőre kérdéses, hogy Christian Gomis hol folytatja a pályafutását.

– Köszönöm mindenkinek ezt a szezont! Ideje nyaralni, vigyázzatok magatokra, hamarosan találkozunk... Nagy szerelem! Hajrá, Loki! ❤️ – írta a képe alá.

A legjobb pillanatok a DVSC-ben

Brandon Domingues egy hete az mvpstudium videóját is megosztotta a közösségi médiában, melyben a legjobb idei megmozdulásai vannak összefoglalva. A bejegyzés alá pedig az idényben Mezőkövesden futballozó, a Nagyerdei Stadionban tavasszal többször megforduló Christian Gomis is kommentelt franciául – "Quel plaisir 😍", amely lefordítva "micsoda öröm".

Korábban csapattársak is voltak A 2022/2023-as bajnoki szezonban Brandon Domingues és Christian Gomis is a Budapest Honvédot erősítette, így barátságuk ide vezethető vissza. Előbbi játékos a Kispest színeiben 21 meccsen, míg utóbbi 32 találkozón lépett pályára. Közös származásuk miatt egymással franciául kommunikálnak, ha pedig dönthetnének róla, a jövőben még biztosan játszanának egy csapatban. A hivatásos labdarúgók átigazolási időszaka hazánkban június 15-től szeptember 6-ig tart.

Gomis és Domingues a Budapest Honvédban is futballozott

Domingues és Gomis Svájcban is járt

Nem lenne meglepő, ha Christian Gomis nem csak a debreceni stadionban, hanem a Pancho Arénában is megnézte volna a Loki-meccset. Ugyanis a találkozó után a francia-szenegáli futballista – aki február óta nem lépett pályára a Mezőkövesd színeiben, a csapat kiesése után pedig biztosan más klubhoz szerződik – Instagram-sztorijában megmutatta, hogy barátjával, Brandon Dominguessel merre tart. A sportolók vasárnap már Genfben voltak, ahol összefuthattak a svájci-portugál Joao Oliveirával is, hiszen a DVSC színeiben legutóbb februárban játszó futballista, szintén a második legnagyobb svájci városból, szintén egy bárból osztott meg egy képet. Közben egy videót is láthattunk, amelyben Gomis vezette az autót, a labdarúgók közben Sasso J'picole című dalát hallgatták.

Gomis és Domingues előbb Genfben pihent meg.

A Christian Gomis által közölt fotón Brandon Domingues éppen az étel vagy itallapot böngészi

Vasárnap Joao Oliveira is Genfből jelentkezett be

Franciaországban járnak

Domingues és Gomis aztán Franciaországba utazott, utóbbi labdarúgó még azt is közzétette, hogy a párizsi Arc de Triomphe mellett is elhaladtak.

A párizsi éjszakában...

Gomis Insta-sztorijában még jelenleg is látható, hogy közösen bowlingoztak is. Kettejük közül valószínűleg nem Domingues nyert, ugyanis Gomis franciául azt írta, hogy "legközelebb jobban fogod csinálni".

Gomis szerint Domingues nem túl jól bowlingozott

Vajon hova utaznak?

Domingues az Instagram-sztorijában kedden Grenoble városából jelentkezett be, Gomis pedig szerdán már Fréjusból posztolt. A DVSC játékosa immáron a kormány mögül, míg a legutóbb Mezőkövesden szereplő futballista az anyósülésről tett közzé képet és videót.