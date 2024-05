Az idei szezon utolsó mérkőzését játszotta a DVSC a Puskás Akadémia vendégeként az OTP Bank Liga 33. fordulójában. Szrdjan Blagojevics dolgát nehezítette, hogy többen is eltiltottak vagy sérültek voltak a debreceni együttesből. A Loki a találkozót megelőzően már biztosította ötödik helyét a bajnokságban.

Szrdjan Blagojevicsnek nehéz dolga volt, mikor összeállította a DVSC kezdőcsapatát

Forrás: Napló-archív

A meccset a fehérben futballozó DVSC kezdte, a vendégszurkolók hamar hangot is adtak jelenlétüknek. A tét nélküli meccsen egyébként viszonylag szépen megtelt az aréna, noha igaz, a felcsútiak egy győzelem esetén még a bronzérmet is megszerezhették volna. A felforgatott kezdő ellenére a találkozó kezdeti szakaszában szépen járatta a labdát a Loki. A 10. percben egy igencsak véleményes tizenegyest ítélt Rúsz Márton a PAFC-nak, de a játékvezető megnézte az esetet VAR-on, és jóváhagyta az ítéletet. Nagy Zsolt pedig higgadtan értékesítette a büntetőt. Kicsit megfogta a bekapott gól a DVSC-t, Nissila majdnem megduplázta a Fejér vármegyeiek előnyét. Ezt csak tetőzte, hogy a 24. percben Manrique piros lapot kapott. A 30. percben a DVSC is megkapta első szabadrúgását a meccsen, mind a vendégek, mind a hazaiak megdöbbent arccal vették tudomásul a döntést. A 36. percben Komáromi mesteri gólt tekert Megyeri Balázs kapujába. A félidő végén Szuhodovszki tekerte középre mesterien a labdát, amelyet Bódi vágott a kapuba, így 2–1-re vezetett a félidőben a Felcsút.

A DVSC mindent megtett, de semmi sem jött össze

A második játékrészt a kékben futballozó hazaiak kezdték, Ojedirant hamar meg is találták a felcsúti játékosok. A 49. percben vélhetően eldőlt a meccs, Nagy Zsolt gyönyörű gólt szerzett. A következő percek a hazaiak dominanciáját hozta, a debreceni szurkolókat pedig csak a dicséret illette, hiszen erre a tét nélküli találkozóra is több százan elkísérték Bódi Ádámékat. A 62. minutumban majdnem megszerezte harmadik gólját a válogatott játékosa, Nagy Zsolt, de Baranyai Nimród nagyot blokkolt. Az imént dicsért hajdúsági drukkerek pedig hangot adtak elégedetlenségüknek. A meccs egyik legnagyobb pozitívuma, hogy Hornyák Csaba a ZTE után a szombati meccsen is lehetőséget kapott Szrdjan Blagojevicstől. A 82. percben Colley talált be, de a játékvezetők visszavonták a találatot. A DVSC-ben Erdélyi, Cibla és Gellén is debütált a 82. minutumban. Erdélyi Benedek egyébként rögtön egy hatalmas védéssel mutatkozott be a csapatban. A 90. percben azonban még esett egy találat, Komáromi tekerte középre a labdát, ami a hálóban kötött ki. Az eredmény már nem változott, a PAFC 4–1-re legyőzte a DVSC-t.