Komoly teherbírás és zenei felelősségvállalás

A 2006-ban alapított Gulyás György-díj a Kodály Kórus alapító karnagyának állít emléket. A Kodály Kórus elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó szereplője, nemcsak énekesként, hanem egy ideig szólamvezetőként is segítette a mindennapok munkáját. A gulyási szellemiség a kóruszene iránti elkötelezettsége mellett a pedagógusként kifejtett jövőnevelő tevékenységében is tetten érhető, melyhez az évek alatt komoly teherbírás és zenei felelősségvállalás is társult. Az évtizedek alatt nyújtott megbízható, szorgalmas munkájáért és az énekkar életében vállalt meghatározó szerepéért a Gulyás-díjat Kovács Lilian énekművész kapta.

A Rubányi Vilmos-díjat a Debreceni Filharmonikus Zenekar Rubányi Vilmos karmester szellemiségének ápolására hozta létre a debreceni önkormányzat támogatásával 1994-ben.

Ez a zenekar történetében az első önállóan alapított díj, mellyel a kimagasló művészi teljesítményt, a komolyzene népszerűsítése terén végzett munkát, illetve a filharmonikus zenekar patrónusait kívánja díjazni. A díjat a zenekar volt tagjai, a zenekar munkájában résztvevő, illetve azt segítők kapják. A díj odaítéléséről a Kodály Filharmonikusok Művészeti Tanácsa a művészeti vezetéssel egyetértésben dönt. A Rubányi Vilmos-díjat a Kodály Filharmonikusok Művészeti Tanácsának döntése szerint Áchim Tibor klarinétművész kapta. Míg a Komlóssy-díjat ebben az évadban Szűcs Ferenc kapta.