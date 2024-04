Januárban némileg új struktúrában indult el a tanfolyam, hiszen az MLSZ átszervezte a képzést, és a korábbi 65 óraszámot 40 órára csökkentette a FIFA ajánlásai alapján. A vizsgabizottság elnöki feladatait az MLSZ Játékvezetői Bizottságának képviseletében Kurmai Zoltán látta el, ezen felül Horváth Róbert, Nazsa Tamás, Vilmányi Simon és Kovács Ádám segítette a lebonyolítást. A tanfolyam utolsó megmérettetését összesen nyolcan vették sikeresen, közülük 7-en kezdik meg a játékvezetést Hajdú-Bihar vármegyében, egy fő pedig Szabolcs-Szatmár-Beregben fog működni.

Őrségváltás

Az óraszám változáson felül azért is volt különleges a tanfolyam, mert ez volt az utolsó, amelyet még Nazsa Tamás vezetett, ő több mint egy évtized után fejezi be az oktatási instruktori szerepkörét. Helyét Vilmányi Simon veszi át, aki már a mostani a tanfolyamon is sok feladatot vállalt, a 2024. őszi tanfolyamot pedig már teljes egészében ő fogja lemenedzselni, melyre már lehet jelentkezni – írja a hbjb.hu, a Hajdú-Bihar megyei Labdarúgó Játékvezetői Bizottság oldala.