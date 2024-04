Egy nagyon kedvelt, tradicionális helyszínre érkeznek meg a csapatok, ahol a pilóták szeretnek versenyezni. A japán sportszerető nemzet, s a fanatikus rajongók nagy lelkesedéssel fogadják mindig a mezőnyt, írja az Amber PR oldala.

A Forma–1-es résztvevők örömét majd csak a várhatóan esős időjárás ronthatja el.

Az időjárás mindig kulcsfontosságú szerepet tölt be a Japán Nagydíjak esetében. 2019-ben egy szupertájfun és a vele érkező égszakadás-földindulás keverte meg a hétvége időrendjét. Idén tavasszal az Európában szokásos hőmérsékletek és a hétvége nagy részében eső várható Szuzukában.

2023-ban Max Verstappen vitte célba az első helyre autóját. A Red Bull ezen a futamon megvédte világbajnoki címét, összességében a hatodik konstruktőri címét szerezte. A McLaren kitűnő hétvégét zárt. Lando Norris és Oscar Piastri a második és harmadik helyen ért célba.

A Forma–1 egy épített pályára érkezik, így ismét a Red Bull pilóták várhatók az élre. Igazából továbbra sem az a kérdés, hogy a Red Bull és Max Verstappen nyer-e, hanem az, hogy melyik Ferrari-pilóta tudja majd megszorongatni. A címvédő világbajnok ausztráliai kiesése egyedinek számít, nagyon régen kellett feladnia utoljára egy versenyt autója műszaki meghibásodása miatt. Mivel egyelőre úgy néz ki a csapat körüli botrány hullámai kissé aláhagytak, így a csapat teljes mellbedobással a hétvégére koncentrálhat.

A Ferrari szemmel láthatóan jó lóra tett Frederic Vasseur szerződtetésével. A francia csapatvezető irányítása alatt elkészült autó jól muzsikál.

Kérdés, hogy Charles Leclerc vissza tud-e vágni az Ausztráliában győzedelmeskedő Carlos Sainznak. A spanyolnak hasítania kell, hiszen 2025-re nem rendelkezik üléssel, s úgy néz ki, ezzel eddig nincs is gondja a Ferrari pilótájának.

Ez a hétvége az RB mindkét pilótája számára fontos lesz. Juki Cunoda hazai pályán áll rajthoz, miközben Daniel Ricciardo a hírek szerint megkapta az ukázt. Még két futamon lesz lehetősége bizonyítani. Ha nem sikerül értékelhető eredményt letennie, útilaput kötnek a talpára és Liam Lawson kapja meg a helyét.

A 2014-es Japán Nagydíjról, mint mindig, most is meg kell emlékeznünk. Ekkor szenvedett itt borzalmas balesetet Jules Bianchi, a Marussia versenyzője. A futamot piros zászlóval intették le a francia pilóta balesete miatt, aki a következő év júliusában belehalt a sérüléseibe. A Japán Nagydíj most már örökre egybefonódik ezzel a tragédiával.

A verseny és a pálya

A sokak szerint a belga Spa-Francorchamps-i vagy éppen a monzai pályára hasonlító szuzukai aszfaltcsík gyors és egyúttal kanyargós pálya. Itt nagy aerodinamikai leszorítóerőt és stabil felfüggesztést biztosító beállítás szükséges, hogy a legnagyobb sebesség mellett is a lehető legstabilabbak maradhassanak a versenyautók. A pályán minden megvan egy jó versenyhez: gyors kanyarok, sikán és hajtűkanyar. Emellett kiváló előzési lehetőségeket rejt ez az egyedülálló nyolcast leíró pálya, amelynek a felülete – egy korábbi újraaszfaltozás ellenére - elég durva. Az olyan gyors kanyarok, mint a 130R vagy éppen a Spoon nagyon igénybe veszik a gumikat.

A Japán Nagydíj április 7.-én, helyi idő szerint 14 órakor veszi kezdetét (Európában reggel 7 órakor).

A szokatlan vonalvezetésű, 5,807 km hosszú szuzukai aszfaltcsíkon a pilóták egy 53 körös versenyen mérik össze tudásukat. Kiemelt jelentőségű a jó szereplés az időmérő edzésen, mivel nehéz a pályán az előzés. A teljes versenytáv 307.471 km. A pályarekordot, amely sokáig Kimi Raikkönen nevéhez fűződött 2005-ből, Lewis Hamilton 2019-ben megdöntötte és azóta is tartja. A brit pilóta ideje 1 perc 30.983 másodperc volt.

2023-ban Max Verstappen (Red Bull) nyerte meg a futamot. A holland pilóta ideje 1:30:58.421 volt. A második és harmadik helyen a McLaren két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri ért célba.