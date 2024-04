Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Hajdú-bihari Napló és a Haon.hu még februárban indította útjára az Év sportolója közönségszavazását, melynek végén kiderült, kik lettek a győztesek a négy kategóriában. Nagyon erős volt a verseny, mi pedig az olvasóinkra bíztuk, hogy a voksaikkal döntsék el, 2023-ban szerintük kik voltak azok a Hajdú-Bihar vármegyei sportolók és csapatok, akik a legjobban teljesítettek. A díjazottak és képviselőik csütörtökön a Napló székházánál vették át megérdemelt jutalmukat.

Év sportolója: szintlépést hozott az elmúlt esztendő

Az év női sportolója kategória különösen nívós volt tavaly, amelyben talán némi meglepetésre végül Bányász Viktória, a Flex-HD SE aerobikosa lett a győztes. Bányász Viktóriának 2023-ban az első jelentős versenye a portugál világkupa volt, ahol a döntőtől csak egy hajszál választotta el.

Aztán a Szlovák Open elnevezésű tornán, valamint hazai porondon, a Magyar Kupában és az országos bajnokságban is több alkalommal dobogóra állhatott, így a szövetség nem véletlenül választotta meg az utánpótlás 2-es korosztály legjobb női versenyzőjének.

Kovácsné Laurinyecz Julianna, a Flex-HD SE elnöke és Bányász Viktória

Forrás: Kiss Annamarie

A debreceni kiválóság már a bukaresti Balkán Games versenyén is remekül teljesített, majd az év utolsó, egyben legfontosabb megmérettetésén, a törökországi Európa-bajnokságon egyéniben és junior trió tagjaként is az előkelő 4. helyen zárt. – Édesapám hívott fel, hogy én lettem az év sportolója, aminek nagyon örültem – elevenítette fel mosolyogva a Haonnak Bányász Viktória. – Természetesen meglepetésként ért, mert klasszis sportolók voltak mellettem, így nem számítottam erre az eredményre. A legnagyobb büszkeségem még mindig a 2022-es világbajnokságon elért három aranyérem, tavalyról pedig a törökországi Európa-bajnokságon egyéniben elért negyedik helyezést említeném.

De jó szívvel gondolok vissza a bukaresti megmérettetésen és a Szlovák Openen elért aranyérmekre is

– sorolta a kiváló aerobikos, akinek az elmúlt éve szintlépést is hozott, hiszen egy korosztályt feljebb lépve a juniorok között versenyzett.

Ahogy fogalmazott, olyan volt az egész, mintha egy másik világba csöppent volna. – Nagyobb a kihívás, többet kell edzeni, készülni, de sokkal izgalmasabb így a verseny, mert még komolyabbak az ellenfelek – hangsúlyozta. – Szerencsére össze tudom egyeztetni a megnövekedett edzésmennyiséget az iskolával, jó velejárója, hogy az évek alatt megtanultam beosztani az időmet. Szeretném Kovácsné Laurinyecz Juliannának, Kovács Juditnak, Hegyi Dórának, Szalóki Emesének és a szüleimnek megköszönni a rengeteg segítséget, ezt az eredményt nekik ajánlom. Idén a fő célom a jó világbajnoki szereplés, de tudom, hogy sokkal keményebb munkát kell belefektetni a korábbi évekhez képest – nyilatkozta Bányász Viktória.

Gyorsan tanul

Kovácsné Laurinyecz Julianna, a Flex-HD SE elnöke számtalan kiváló aerobikost edzett már, így portálunk megkérte, jellemezze az egyesület egyik új csillagát. – Azt gondolom, hogy nagyon jól vette az első akadályt a junior évében – dicsérte versenyzőjét.

Kiváló képességű, hihetetlen jó izomzata van, gyorsan tanul, a robbanékonysága, a lazasága és az ereje is megvan a feladatok elvégzéséhez.

Egy picit sérülékeny, és ezért egyes feladatoknál figyelnünk kell arra, hogy mennyire terheljük túl. Nagyon jó a hozzáállása a feladatokhoz, tehát motivált, igyekvő, egy pici hibájának tudom felróni, hogy túlstresszeli magát, amikor olyan helyzetbe kerül. Ez egy picit visszafoghatja a teljesítményét, de ezt meg kell tanulnunk kezelni, mire eljutunk a felnőtt korosztályig – zárta gondolatait Kovácsné Laurinyecz Julianna.

Világklasszissá érett Marozsán Fábián

A Hajdúszoboszlói SE teniszezője, Marozsán Fábián a 2023-as évben nem sokat pihenhetett, ugyanis 15 Challenger-, valamint 9 ATP-torna mellett a Davis-kupa selejtezőjében és világcsoportjában is megmérkőzött, továbbá a legrangosabb versenyeken – az Australian Open és Roland Garros selejtezőjén kívül Wimbledonban és az US Openen – is tisztesen helytállt.

A 24 esztendős versenyző tavaly májusban „robbant be”, amikor a római mesterversenyen a világranglista 135. helyezettjeként legyőzte az akkor éppen leendő világelső spanyol Carlos Alcarazt, ráadásul a klasszis kedvenc borításán, salakon. Balázs György tanítványa az előző esztendőben többek között a sanghaji ATP-tenisztornát, valamint a perugiai és antalyai Challanger Tour-t is megnyerte. Marozsán Fábián versenyről versenyre tör előre, melynek köszönhetően már a világranglista 57. helyén áll.

Ezekkel az eredményekkel kiérdemelte, hogy a Haon olvasói őt válasszák a 2023-as év férfi sportolójának.

A díjátadón az egyesület teniszszakosztályának elnöke, Tumbász József képviselte Fábiánt, aki elmondta, elképesztően büszkék, hogy egy világklasszis teniszező képviseli őket hétről hétre.

Az év férfi sportolója elismerést Marozsán Fábián nevében Tumbász József, a Hajdúszoboszlói SE teniszszakosztályának elnöke vette át Orosz Krisztofer sportújságírótól

Forrás: Kiss Annamarie

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy a Fábi kapta a díjat. Amikor leigazoltuk, már járogatott ATP-s versenyekre, de még nem volt top 100-as teniszező. Tudtuk, hisz látszott rajta, hogy nagyon profin áll a sportághoz. Tavaly például Rómában az akkor világelső Carlos Alcarazt is legyőzte. Akkoriban beszéltem vele, ő is kiemelte, egyből másképp néztek rá.

Ezt követően legalább 5-6 top 20-as játékost múlt felül. Emberileg is kiemelkedő sportolóról beszélünk, hiszen mentálisan is nagyon erős személyiség, példa lehet mindenki számára.

Amikor lehetősége van lejönni Hajdúszoboszlóra, mindig segít és barátságos mindenkivel – fogalmazott a szakember.

Az év férfi csapata a Monostorpályi lett!

A Monostorpályi felnőtt futballcsapatának nem volt igazi kihívója a hajdú-bihari vármegyei I. osztályban. Bereczky Bence együttese miután megnyerte a bajnokságot, az NB III.-ba kerülésért hatalmas csatát vívott, végül nem tudott szintet lépni, mivel a hazai győzelem után Cigándon szintén egy szoros mérkőzésen kikapott. Rostás Gáborék a Magyar Kupa hajdú-bihari selejtezőjét is megnyerték, ezért a DEAC első számú csapatával is megmérkőzhettek. A Monostorpályi a 2023/2024-es szezonban is remekül teljesít, és ismét az aranyérem várományosa. Aligha lehetett kérdés ilyen eredmények mellett, hogy kié legyen az év sportcsapata elismerés. A gálán Nyilas Tünde, a klub elnökségi tagja képviselte a monostoriakat.

Az év férfi csapata elismerést a Monostorpályi SE együttese nevében Nyilas Tünde vette át Orosz Krisztofer sportújságírótól

Forrás: Kiss Annamarie

A díjátadót követően az együttes vezetőedzője, Bereczky Bence portálunknak úgy fogalmazott, óriási megtiszteltetés, hogy olyan csapatokat előzhettek meg, mint a DVSC vagy a DVSC Schaeffler.

– Bár most sem vagyok idős, mégis amikor egészen fiatalon átvettem a gárda irányítását, nem gondoltam volna, hogy egyszer ekkora elismerést kaphatunk. Nagy megtiszteltetés, hogy az emberek úgy érezték, megérdemeljük az év csapata díjat. Tavaly elképesztő szezont futottunk, bajnokok lettünk és az osztályozón is remekül teljesítettünk.

Igaz, a feljutás nem sikerült, de jelzésértékű, hogy mindössze egy góllal maradtunk alul az erős Cigánd ellen. Ahogy akkor is mondtam, mindenből lehet építkezni, idén is jó pozícióban vagyunk, igyekszünk még egy szintet lépni, s reméljük, jövőre játszhatunk mérkőzéseket az NB III.-ban. Ez az elismerés nem csupán a csapat érdeme, nagyon sokan tesznek sikerünkért a hétköznapokban. Külön ki kell emelni elnökünket, Nyilas Józsefet, aki több mint egy évtizede koordinálja és szervezi a monostori labdarúgást a legkisebbektől a felnőttcsapatig

– nyilatkozta a sikeredző.

Éremeső zúdult Piruett Táncstúdióra

Az év női csapata kategóriában a legtöbben a Piruett Táncstúdióra voksoltak. Az egyesület 2007 óra több hajdú-bihari városban is foglalkozik showtáncoktatással, palettájuk és szakmai tudásuk pedig folyamatosan bővül. 12 jól felkészült, állandó oktató, egy gyógytornász és számos vendégtanár segíti a felkészülést. 2023-ban az egyesület összesen 170 aranyat, 72 ezüstöt és 16 bronzérmet szerzett a versenyeken. Az NTMFSZ országos pontszerző versenyen például 23 koreográfiával mérettették meg magukat. Simonyi Kitty művészeti vezetőnek köszönhetően a fiatal táncosok nemcsak a hazai terepen, hanem nemzetközi versenyeken is részt vettek, így például az International Dance Openen. A WDA Dance World világbajnokságot és az IDO SHOW DANCE világbajnokságot is megjárták, ahol a csapatuk a nemzetközi elitben végzett.

A díjátadón Simonyi Kitty képviselte a Piruettet.

Az év női csapata elismerést Simonyi Kitty, a Piruett Táncstúdió vezetője vette át Tóth Huba sportújságírótól

Forrás: Kiss Annamarie

A vezető visszaemlékezett, hogy a csapatok munkáját évekkel ezelőtt még a Covid-járvány sem hátráltatta. Arról is szót ejtett, hogy az előző esztendőkhöz hasonlóan eredményességi szempontból az élmezőnybe tartoztak 2023-ban is, céljuk, hogy ezt meg is tartsák. – Megkérdeztem a gyerekeket, hogy miben látják a népszerűségünket, amelyre azt felelték, nagyon jó a hangulat nálunk, szépek a koreográfiák, és örülnek, hogy ki tudnak bontakozni. Háziversenyeket is szervezünk, ahol megmutathatják a saját koreográfiájukat, inspirálva őket arra, hogy otthon is gyakoroljanak.

Folyamatosan fejlődik a tánciskola, igyekszünk minden lehetőséget megragadni

– fogalmazott a vezető.

Simonyi Kitty kiemelte, hogy öt versenyformációval dolgozik együtt, a saját korcsoportjában pedig mindenki próbálja a maximumot nyújtani. Arról is mesélt, számára tavaly az jelentette az egyik legnagyobb élményt, mikor Kassán egy nemzetközi versenyen amellett, hogy nagyszerű eredményt értek el, az esemény után közel százan vonultak a belvárosban. Úgy érzi, ez nemcsak számára, hanem a gyerekeknek és szüleiknek is emlékezetes maradt.

– Mikor kihirdették a Naplónál az Év Sportolója győzteseit, éppen órám volt, és az egyik szülő hívott telefonon, hogy gratuláljon.

Nagyon örülünk a díjnak, amelyben az volt a legszebb, hogy az ország különböző pontjairól a konkurens egyesületektől is szavaztak ránk. Amíg a színpadon ellenfelek vagyunk, addig a magánéletben barátként és egy igazi közösségként segítjük egymást. Boldogok vagyunk a gyerekekkel együtt, nagy gratuláció jár a csapatnak. Jó érzés, hogy ennyien támogatnak bennünket. Ahogyan tavaly, úgy a 2024-es évből is próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni

– tette hozzá a vezető.