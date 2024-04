Nagyon jól kezdtünk, 5 perc alatt 2-0-ra vezettünk, már a 19. másodpercben gólt tudtunk szerezni, aztán jött a többi is. Folyamatosan nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, játékban is felülmúltuk a hatvaniakat, kontrolláltuk a meccset. A szünet után is volt lehetőségünk, de már nem tudtunk betalálni. Elégedett vagyok a srácok teljesítményével, érett játékot mutattak be, gratulálok a csapatnak