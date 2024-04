A sportirányítás feladata, hogy lehetőséget teremtsen a mozgásra, hogy a sport minél többeknek legyen az élete része, hiszen az emberek tudják, hogy a sport segít az egészséges életmód megőrzésében - mondta az MTI-nek Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontjában (DESOK) szervezett szombati programon, amelyet Hajdú- Bihar vármegyéből mintegy 200 fiatal részvételével szervezték.

Ami a versenysportot illeti, az a magyar lakosság másfél százalékát érinti. Kötelességünknek érzetük, hogy tegyünk valamit a másik 98,5 százalékért, ezért indult el tavaly szeptemberben a Sportoló Nemzet Program

- ismertette Schmidt Ádám.

Nagy öröm, ha valaki eljut a maga sportágában a csúcsra, de nagyon fontos az is, hogy egy egészséges nemzet legyen a magyar- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ennek érdekében a legjobb eszköz a sportolás, ugyanis teljesen más minőségű életet élhet az, aki rendszeresen sportol.

Kiemelte: azzal, hogy rangos profi versenyekkel egy időben rendeznek programokat (mint például a tatabányai férfi kézilabda vagy akár most Debrecenben a női kézilabda olimpiai selejtező idején) azt szeretnék, hogy kettős élményt kapjanak a fiatalok. Ugyanis bíznak abban, ha van egy olimpiai kvalifikációs sorozat, akkor a jelenlévő fiatalok jelentős része részt vesz azon is nézőként, majd a szurkolás mellett a Sportoló Nemzet Program eseményén gyakorlatban is kipróbálhatja az adott sportágat, mindez eredményezheti azt, hogy elköteleződjenek a sportág mellett.

Ajándékokat és érmeket is kaptak a résztvevők

A debreceni női kézilabda olimpiai selejtező idején a Sportoló Nemzet Program keretében a Magyar Kézilabda Szövetség és a sportállamtitkárság háttérszervezete, a Nemzeti Sportügynökség szervezésben szombaton reggeltől debreceni és környékbeli alsó tagozatos gyermekek vettek részt különböző kézilabda-specifikus aktivitásokban - mondta Schmidt Ádám.

A DESOK- Csarnokban egy bemelegítés és rövid felmérő után, hatállomásos, készségfejlesztő játékokat próbálhattak ki a gyerekek, majd szivacskézilabda-mérkőzéseket játszottak egymással - részletezte. Kiemelte, hogy ő maga is valamint Pálinger Katalin és Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke és elnöke, továbbá a korábbi válogatott klasszisok közül Kirsner Erika és Ferling Bernadett is csatlakoztak a pályán a gyermekekhez.

A mérkőzések után minden résztvevő ajándékcsomagot és érmet vehetett át. Annak az iskolának a diákjai, ahonnan a legtöbben érkeztek a Fesztiválra, vasárnap, a Magyarország-Japán mérkőzés előtt Sportoló Nemzet Kupát vehetnek át.

Schmidt Ádám ismertette, hogy legközelebb az evezős Európa-bajnokságon találkozhatnak a Sportoló Nemzet Programmal az érdeklődők Szegeden, itt a diákolimpia ergométeres bajnokságával együtt szervezik meg a rendezvényt.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke kiemelte az MTI-nek nyilatkozva: a rendezvény célja, hogy megmutassák a gyerekeknek, hogyan kell sportolni. Hét- nyolc éves korban már elkezdődik az oktatás a kézilabdában, így ennek a korosztálynak fontos látni azt, fejleszteni őket különböző játékokkal, amelyekkel meg is ismerkedhettek a gyermekek a rendezvényen.