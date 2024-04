A debreceni Főnix Arénában rendezett női kézilabda olimpiai selejtezőn, a csütörtöki, Svédország–Japán és a pénteki, Japán–Nagy-Britannia mérkőzésen is a távol-keleti országból érkezett három úriember szurkolt a leglelkesebben, írja a Nemzeti Sport. Koszaka Tecuhide, Kazunori Hiraki és Hjuga Nobuo Japán három különböző nagyvárosából indult el, hogy közel kilencezer kilométer megtétele után együtt szurkolhasson.

A lap cikke szerint a „Nippon, Nippon” skandálásába és az éneklésbe a magyar drukkerek is bekapcsolódnak, sőt közös fotóért is sorban állnak. „Nagyon erős csapat a magyar” – mondta az oszakai Koszaka úr, aki városában egy kézilabdaklub, az Alvamos igazgatója. „Először járunk Magyarországon” – vette át a szót Kazunori, aki azt is elárulta, szerinte Aizava Nacuki a japán csapat legjobbja.

A magyarok elleni vasárnapi meccsre rátérve pedig azt tippelték, Japán győz majd.