Kézilabdaünnep van a héten Debrecenben: ahogy már többször is megírtuk, olimpiai selejtezőtornát játszik a magyar női válogatott Nagy-Britannia, Svédország és Japán ellen, és az első akadályt sikerrel is vették Vámos Petráék. A csütörtöki meccsen Golovin Vlagyimir együttese borzasztó simán, 49–11-re verte meg a Kamerun helyett beugró briteket, a Főnix Arénában helyet foglaló 3500 néző előtt. Akikről most hoztunk is jó pár képet, rajtuk sem múlt ez a szép győzelem.