A DEAC férfi röplabdacsapata kedden a DESOK-ban 3–2-es vereséggel kezdte a MAFC elleni bronzcsatát az Extraligában. Az ideálisnak nem mondható rajt ellenére Fodor Antal legénységének nem kellett a kardjába dőlnie, mivel a párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart, és pénteken a fővárosi gárda otthonában lehetőség nyílt a javításra. Szerencsére ezt a sanszot meg is ragadták!

Az első szettben először a MAFC tudott egynél nagyobb fórra szert tenni (7:5). Nem sokkal később már négyre nőtt a távolság, de egy 4:0-s sorozattal egalizált a DEAC (12:12). A végjátékban Reyes két kiváló nyitásának hála nehéz helyzetbe kerültek a hajdúságiak(23:19). Szerencsére összekapták magukat, és Bagics Balázs blokkjával már 24:24 állt a kijelzőn. Őrületes hajrát láthattak a drukkerek, mindkét csapat lezárhatta volna ezt a játékrészt, végül Pavliuk lett a nyerőember (28:30).

Úgy festett, hogy a “feltámadás” szárnyakat adott, mivel a második periódust 6:1-es szériával kezdte a DEAC.

Pár napja ismét meggyűlt a baj a nyitásokkal, szerencsére most ebben a játékelemben előrelépett a Debrecen, ezt támasztja alá, hogy Willian és Mikuláss Koch Marcell is ásszal jelentkezett. Több hiba is becsúszott hazai oldalon, így már tízzel mentek a cívisvárosiak(11:21), majd Willian két remek adogatása miatt nyílt ki még inkább az olló. Az első játszmalabdát ugyan még elrontotta DEAC, de Marlon már semmit sem bízott a véletlenre (14:25).

A harmadik etapban ismét Williant lehetett dicsérni, a brazil kulcsember rövid időn belül három ásszal tört borsot a budapestiek orra alá (4:9). Kicsit később megint akadozott a MAFC gépezete, ennek hála közelebb került a sikerhez a DEAC (12:17). A hátralévő időben is a vendégek akarata érvényesült, az összecsapás utolsó pontját Bagics Balázs szerezte (17:25) – tudósított a DEAC honlapja.

A DEAC minden szempontból fontos győzelmet aratott, vasárnap hazai környezetben remélhetőleg hasonló forgatókönyv szerint fog zajlani az összecsapás.