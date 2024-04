Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, megrázó és ijesztő pillanatok nehezítették a DEAC férfi röplabdázóinak felkészülését az Extraliga bronzmérkőzéseire: múlt héten az egyik edzésen összeesett a csapathoz pár napja csatlakozott magyar válogatott Blázsovics Péter. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a DEAC együttesében a játékosok között is van orvos, többen pedig orvosi pályára készülnek, így kéznél volt a szakszerű segítség. A gárda egyik feladója, Árvai Péter, aki korábban két és fél évig dolgozott a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikáján, jelenleg pedig a Berettyóújfalui Campus neurológusa, felmérve a történteket azonnal megkezdte az újraélesztést, melyben a csapattársak is segítségére voltak. Mint a Debrecen Egyetem összes sportlétesítménye, a DESOK is rendelkezik defibrillátorral, ezért gyorsan elővették azt is, a készülék azonban nem javasolta a defibrillálást, ezért folytatták a mellkaskompressziókat. A kiérkező mentők átvették Blázsovics Péter ellátását, aki szerencsére hamarosan magához tért, így átszállították az intenzív osztályra. Azóta a játékos már sokkal jobban van, de a kedden elvégzett szívultrahang eredményétől is függ, hogy folytathatja-e majd a sportpályafutását.

Árvai Péter, a DEAC feladója gyorsan és szakszerűen közbeavatkozott, amikor megtörtént a baj

Fotó: DEAC

Árvai Péter örül a gratulációknak, de igyekszik továbblépni

A Haonon igyekszünk olvasóinkat folyamatosan tájékoztatni a fejleményekről. Blázsovics Péter érthetően a szívultrahang eredményéig türelmet kért tőlünk, ám Árvai Péter készséggel állt rendelkezésünkre annak ellenére, hogy a megnövekedett médiaérdeklődés kissé megnehezítette a mindennapjait. Portálunk elsősorban arra volt kíváncsi, ő mikén dolgozta fel magában a történteket, hiszen azért szerencsére nem mindennap fordul elő, hogy valaki egy (leendő) csapattársa rosszulléténél kell, hogy beavatkozzon.

Peti ellátásának megkezdése nagyon komoly csapatmunka volt, sokan segítettek az együttes tagjai közül

– idézte fel a DEAC játékosa, aki feltalálóként a hasonlóan hirtelen rosszullétek gyors diagnosztizálásán dolgozik. – Korábban volt már hasonló esetben részem, csak nem ilyen körülmények között. Ahogy máskor, most is igyekszem magamban fokozatosan helyretenni, de mivel elég nagy nyilvánosságot kapott az eset, az élénk érdeklődés miatt ez most kicsit hosszabb ideig tart majd. Sok gratulációt, köszönetet kaptam, nagyon jól estek, de igyekszem továbblépni, hogy teljes erőmmel koncentrálhassak a következő betegemre.

Könnyebb úgy túllépni, hogy tudják, Blázsovics Péter már jobban van

A DEAC játékosa elmondta, természetesen tartják a kapcsolatot Blázsovics Péterrel, de most a legfontosabb, a pihenés és a gyógyulás. – Nagyon jó látni azt, hogy Peti jobban van. Tartjuk a kapcsolatot, a huszonegyedik században az intenzív osztályon megengedett az okostelefon használata, így szinte minden nap váltottunk pár szót.

Ő is jelentkezik, és én is szoktam időnként érdeklődni, olyankor átveszünk pár dolgot a történtekből, de csak röviden, hiszen a legfontosabb, hogy a gyógyulásra és a pihenésre koncentráljon.

Beszéltünk a csapattal az esetről, többekkel négyszemközt is felelevenítettük a történteket. Alapvetően könnyebb úgy túllépni ezen a srácoknak, hogy tudjuk, Peti már jobban érzi magát. Egy ilyen rosszullétet végignézni egy átlagembernek nagy sokkot okoz, ájulás környéki állapotot idéz elő, de úgy tűnik, hogy szép fokozatosan mindenki feldolgozza – osztotta meg velünk Árvai Péter.