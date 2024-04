A DEAC díjugratói két helyszínen versenyeztek az elmúlt napokban. Ifjabb Szabó Gábor Lengyelországban, Glinik Zaborowski településen a Nemzetközi Lovas Szövetség által támogatott CSI** viadalon vett részt, míg Fábián Johanna és húga, Maja Bábolnán állt starthoz.

Szabó Gábor az első napon, pénteken a 120 cm-es CSI** Small Tourban kezdett, ahol rögtön egy harmadik helyet szerzett For the Moment nyergében. A nap fénypontja azonban a háromezer euró díjazású, 140 cm-es Big Tour volt, amelyet a debreceniek díjugratója H-Secret by Boris hátán szenzációs teljesítménnyel nyert meg.

Gyűltek az aranyérmek

Szombaton ismét starthoz állt a 140 cm-es Big Tourban két lóval, és egy negyedik, valamint egy ötödik helyet szerzett, előbbit Secrettel, majd őt követi a Koncz Ferenc tulajdonában lévő Genius Conference, amely ló a mezőnyben a legfiatalabb volt, még csak most fogja betölteni a 7. életévét, és élete első nemzetközi 140 cm-es pályáján érte el ezt a kiemelkedő eredményt.

A záró nap sem maradt el DEAC-siker nélkül, hiszen rögtön az első versenyszámban, a 3000 euró díjazású, 125 cm-es Small Tour döntőjében Szabó Gábor és For the Moment mindenkit maga mögé utasítva diadalmaskodott.

Ezalatt Bábolnán, az InterHorse Truck Nagydíjon Fábián Johanna a 130 cm-es U25-ös versenyszámot megnyerte Quantummal, míg Fábián Maja a 120 cm-es ifjúsági és gyermek nagydíjban hibátlan lovaglással lett hetedik Chaballal – tudósított az egyetemisták oldala.