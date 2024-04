A csoportmérkőzéseket követően a pénteki játéknap egy görög rangadóval kezdődött, az A-csoport negyedik helyén végző Promitheas Patras a legrosszabb mérleggel rendelkező csoportharmadikkal, az AEK Athénnal találkozott. Az első félidőben érződött a Promitheas játékosain, hogy kevesebb, mint 12 órával a kezdés előtt még mérkőzést játszottak, így húsz perc után már 15 pontos hátrányban voltak. A nagyszünetet követően azonban minden erejüket összeszedve megkezdték a felzárkózást, csupaszív játékuknak köszönhetően pedig sikerült is hosszabbításra menteniük az összecsapást. Az első ráadás még nem hozott döntést, de a következő öt percre már teljesen elkészültek erejükkel, így 103-94 arányban alulmaradtak. Számukra így befejeződött a torna, melyet a 13. helyen zártak, míg az AEK szombaton és vasárnap a 9-12. helyért folytathatja – írta a debrecenisportcentrum.hu.

Nagy izgalmak

Az 5-8. helyért folytatott keresztjátékok első felvonásán a Team Debrecen csoportjában második helyen végző Lenovo Tenerife és a BA Nymburk találkozott. Sokáig úgy tűnt, hogy akár itt is hosszabbításra kerülhet sor, hiszen az első harminc perc során szinte végig minimális cseh vezetést mutatott az eredményjelző. A záró felvonásban a spanyolok azonban igazolták, hogy csak a kedvezőtlen sorsolás miatt nem jutottak be a legjobb négy közé, a Sangare-Lipasi-Norgaard trió vezérletével 23 ponttal nyerték a játékrészt, így magabiztos győzelmet arattak. Az Opava-Oldenburg keresztjáték már nem hozott annyi izgalmat és fordulatot, mint az azelőtti mérkőzések, a németek egy meglehetősen alacsony színvonalú összecsapáson végig vezetve húsz ponttal múlták felül riválisukat, így szombaton ők játszhatnak majd az ötödik helyért a Tenerifével. A játéknap végére a két elődöntő maradt, elsőként a címvédő Igokea és a Rytas Vilnius mérkőzött meg egymással. A bosnyákok az első percek után hamar magukhoz vették az irányítást, elképesztő doboformát mutatva tíz perc játék után már 15 pontos fórban voltak. A második negyed már kiegyenlítettebb játékot hozott, a tavalyi aranyérmes biztos vezetését semmi sem fenyegette, Remeikis dudaszós félpályása ellenére is 49-35-el vonulhattak az öltözőbe a felek.

Izgalmas finálé következik

A fordulás után már jóval nagyobb energiákkal jött ki a Rytas, de az extraklasszis teljesítményt nyújtó Ognjen Radosics kosarainak köszönhetően minden felzárkózási próbálkozásukat visszaverték. A három negyed után már 31 pontnál járó bedobó azonban a záró felvonás kezdetén megkapta negyedik személyibáját, ráadásul egy figyelmetlenséget követő Ignas Urbonas zsákolás után tízen belülre csökkent a különbség. A két meccsfordító esemény után vérszemet kaptak a livánok, hihetetlen energiákat mozgósítva folyamatosan dolgozták le hátrányukat, sőt öt perccel a vége előtt egy hárompontossal át is vették a vezetést. Hiába jött vissza a bosnyákok szupersztárja, teljesen kiesett a ritmusból, az extázisban játszó baltiak pedig fizikálisan felőrölék ellenfelüket, kulcsszituációkban szerzett higgadt kosaraikkal pedig 83-76 arányban diadalmaskodtak, így ők jutottak a vasárnapi döntőbe. A második elődöntőben török házirangadót rendeztek, az előző kiírásban ezüstérmet szerző Tofas Bursa a Galatasarayjal találkozott. Utóbbi gárda elképesztő kalandos úton jutott a négy közé, hiszen az első találkozón elszenvedett 21 pontos vereség után minimum 39 ponttal kellett nyerniük a csoportelsőségért, melyet csodával határos módon sikerült is végrehajtaniuk. A szebb arcukat sikerült átmenteniük péntekre is, az első negyedben felmosták a padlót nagy riválisukkal, az ötből öt triplát behintő Hasan Efe Arikan vezérletével tíz perc után már 16 pontos előnyben voltak. Egy védekezésváltással átmenetileg rendezte a sorokat a Tofas, de a sárga-pirosak a nagyszünethez közeledve új erőre kaptak, így 54-32-es előnnyel vonulhattak az öltözőbe. A fordulás után még egy lapáttal rátett a Galata, a mérkőzésen kilencből hét hárompontosát értékesítő Arikanra nem volt ellenszer, így a nagy csata elmaradt. 93-72-es vereségének köszönhetően a tavalyi döntő után a Tofas újra találkozik az Igokeával vasárnap, ám Debrecenben a bronzéremért fognak majd megküzdeni egymással, míg a finálét a hamvaiból feltámadó Galatasaray vívja majd a Rytas Vilniusszal.