A cívisvárosi rendezésű Ifjúsági Kosárlabda Bajnokok Ligája harmadik napján lezárult a csoportkör, eldőlt, hogy ki jut be a legjobb négy közé, ki folytatja az 5-8. helyért és az alsóházban, írta a Debreceni Sportcentrum honlapja. Az AEK Athént egyaránt magabiztosan legyőző Nymburk és Igokea mérkőzött meg egymással először, sokáig pedig úgy tűnt, hogy a bosnyákok második meccsüket is könnyedén megnyerik. A félidőig húsz pontos vezetésre tettek szert, ám túl korán hitték el, hogy meg van a győzelem, melyet cseh riválisuk könyörtelenül kihasznált, s egy 28-14-es negyeddel visszajöttek a mérkőzésbe. A végjátékban több labdájuk is volt az egyenlítésre, de a kezük rendre megremegett a kulcsszituációkban, így végül a címvédő a vártnál valamivel nehezebben, de kvalifikálta magát a legjobb négy közé.

Hatalmas küzdelem

A tavalyi ezüstérmes is alaposan megizzadt a második mérkőzésén, az egy vereséget már begyűjtő, az életéért küzdő Porsche Ludwigsburg szinte végig partiban volt, de végül itt sem született meglepetés, a Tofas Bursa jutott az elődöntőbe. Ezt követően az Oldenburgot szerdán négy ponttal legyőző Hapoel Jeruzsálem és a németektől 21 ponttal kikapó Galatasaray csapott össze. Az viszonylag hamar eldőlt, hogy körbeverés lesz a csoportban, hiszen a törökök már a félidőre eldöntötték a meccset, a kérdés már csak az volt, hogy képesek-e 39 ponttal nyerni a csoportelsőségért. Először a 38. percben sikerült a sárga-feketéknek átlépni az álomhatárt, innentől kezdve pedig egészen a végéig felváltva estek a kosarak. A mindent eldöntő támadást végül kivédekezte a Galatasaray, a már-már csodaszámba menő 96-54-es sikerüknek köszönhetően pedig megnyerték csoportjukat.

Az A-jelű négyes első mérkőzésén is az elődöntőbe jutás volt a tét, az előrehozott finálénak is beillő Rytas-Tenerife csata pedig be is igazolta a várakozásokat, a torna toronymagasan legszínvonalasabb kosárlabdáját prezentálták a felek. 25 percig kiegyenlített játék folyt a pályán, ám ekkor a litvánok állva hagyták ellenfelüket, s a negyedik negyed elejére 18 pontos előnyt harcoltak ki. Hiába küzdöttek a végén nagyot a spanyolok, innen már nem volt visszaút a számukra, a csoportkör rangadóját 86-76 arányban a Vilnius nyerte.

Nagyszerű teljesítmény a Team Debrecentől!

A játéknap és egyben a csoportkör utolsó mérkőzését a Team Debrecen néven induló U18-as magyar válogatott játszotta a Promitheas Patrasszal. A nyeretlen csapatok csatáját a hazaiak kezdték jobban, öt perc elteltével Tallós és Kékesi vezetésével már tíz pontos fórban voltak. Az érezhetően nagyon motivált nemzeti csapat a folytatásban is ellenfele fölé nőtt, gyors támadásokat vezetve az első negyed végére komoly előnyt sikerült kiépíteniük (7-26). A rövidszünet után Rosta dupláival hamar húsz fölé nőtt a differencia, s bár ezt követően a görög területvédekezés valamelyest megzavarta Varga Ferencéket, stabil védekezésüknek köszönhetően magabiztosan tartották a különbséget a félidőig.

A fordulás után igyekezett hamar pontot tenni az összecsapás végére Pethő Ákos együttese, mely sikerült is, az idő előrehaladtával gálamérkőzést láthatott a debreceni publikum. 83-44-es győzelmének köszönhetően így az A-csoport harmadik helyén végzett a Team Debrecen, s egy nap pihenő után szombaton a 9-12. helyért folytathatja a torna küzdelmeit.